Nieuwe airline Weeze Airport laat op zich wachten

14 februari zou Weeze Airport Green Airlines verwelkomen. Echter, de maatschappij stelt haar eerste vluchtoperatie uit.

Reden voor het uitstel is de snelle verspreiding van de omikronvariant. “Door de omicronvariant zijn veel passagiers ontregeld, wat een enorme impact heeft op het hele luchtverkeer. De laatste ontwikkelingen in de pandemie laten ons daarom helaas geen andere keuze dan de start van onze nieuwe vliegverbindingen uit te stellen. Dit is de enige manier waarop wij onze pretentie van duurzaam luchtverkeer kunnen waarmaken. Wij verontschuldigen ons tegenover onze passagiers voor het veroorzaakte ongemak”, licht een woordvoerder van Green Airlines toe in een verklaring. De nieuwe startdatum is voorlopig 28 maart 2022.

Green Airlines stelt eerste vluchtoperatie vanaf Weeze Airport uit © Green Airlines

De luchtvaartmaatschappij zou vanaf Weeze Airport naar München en Berlijn vliegen. Tevens start Green Airlines in april 2022 vanaf Weeze (en Paderborn-Lippstadt) met vluchten naar Sylt. Reizigers kunnen vluchten die voor 14 februari gepland stonden omboeken. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om de kosten van hun tickets volledig terug te vragen.

Vluchten Weeze wel terugbetaald?

Vorig jaar vertrok Green Airlines plotseling van Groningen Airport Eelde na een hoogoplopend geschil met German Airways. Ook toen beloofde de maatschappij haar reizigers het geld terug te storten, maar maar dat liet lang op zich wachten: vier maanden werden zij aan het lijntje gehouden. Tevens wachtte Groningen Airport Eelde op de landingsgelden van de maatschappij. Zowel reisbureau TravelNoord als de luchthaven dreigde met juridische stappen wanneer zij hun geld niet zouden ontvangen. Naar verluidt zou het om ‘tonnen’ gaan.