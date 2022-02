747 British Airways nieuw leven ingeblazen

Een Boeing 747 van British Airways is omgetoverd tot ‘feestvliegtuig’. De tarieven beginnen bij 1.300 dollar (1135 euro) per uur.

Suzannah Harvey, directeur van privéluchthaven Cotswold Airport, kocht de 747 in oktober 2020 op. Ze kwam op het idee toen verschillende uitgefaseerde jumbojets van British Airways arriveerden bij Air Salvage international, een opslagbedrijf dat zich op het vliegveld van Cotswold bevindt. Ze deed een voorstel bij de maatschappij en na wekenlange onderhandelingen, onder meer over het verwijderen van de economyclass, kon de renovatie van de 747 beginnen. “Het duurde zes weken om de onderhandelingen voor het contract te doen. We hebben een zorgplicht om haar te onderhouden tot het economisch niet meer rendabel is. Maar hopelijk zal ze nog vele jaren en generaties bij ons zijn”, licht ze toe bij CNN.

Retired British Airways 747 is converted into posh 'party plane' 💕



Cotswolds Airport purchased the iconic 747 jet for just £1 after it was retired during Covid pandemic.



— Wigwam Property News (@WigwamProperty) February 1, 2022

Flinke klus

De economysectie is volledig gestript met plafondpanelen en bagageruimtes. Daardoor kon er een feestzaal gecreëerd worden. Een kombuis veranderde in een bar. Tevens kreeg de 747 nieuwe bedrading met aangepaste verlichting om het originele boordsysteem op de grond na te bootsen. In totaal duurde de renovatie meer dan een jaar en kostte 671.000 dollar (iets minder dan 600.000 euro). 268.000 dollar werd besteed aan het aanbrengen van een nieuw betonnen pad en 80.000 aan de bedrading.

Just visiting this wonderful old lady! @British_Airways 747-436 G-CIVB ‘Negus’ who now lives @CotswoldAirport She’ll be open to the public later this year! ✈️ pic.twitter.com/Ejz4jHHX0A — Jim Davis (@JimDavisOnAir) February 2, 2022

Een enorme klus. “Het is een langdurig proces geweest om het veilig te maken voor het publiek, want deze vliegtuigen zijn ontworpen om in de lucht te zijn. Er zijn dus heel wat veiligheidsvoorzieningen die niet zouden voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor een evenementenruimte op de grond. Dus moeten ze buiten gebruik worden gesteld”, vervolgt Harvey.

Opening 747

Later deze maand wordt de feestzaal in de 747 geopend. Komende boekingen omvatten een filmopdracht voor een tv-programma en daarnaast staat er een aantal feesten op de planning. “We worden momenteel overspoeld met aanvragen. Het is een zeer veelzijdige evenementenfaciliteit, dus alles kan er plaatsvinden, van een verjaardagsfeestje voor kinderen tot een nieuwe productlancering of een bedrijfspresentatie”, aldus de directeur van de luchthaven.