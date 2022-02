Twente Airport voor ander doeleinde ingezet

Binnenkort vestigt het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) zich op het vliegveld in Oost-Nederland. Zij zal zich bezighouden met het ontwikkelen en testen van nieuwe luchtvaarttechnologieën.

In september vorig jaar deed NLR onderzoek naar alternatieve naderingsroutes- en methoden. Ongeveer 250 testvluchten, verdeeld over drie weken, werden onderzocht. Dit vormde een onderdeel van het Europese project DREAMS. Er werd gekeken of vliegtuigen een steilere aanvliegroute konden volgen. Daarnaast plaatste het NLR een baandrempel. Dit moest uitwijzen of de milieubelasting daardoor verminderde.

Twente Airport verhuurt landingsbaan

Het NLR tekende twee contracten. Het eerste contract gaat over de verhuur van kantoor- en werkruimte door Technology Base. In het tweede contract staat dat Twente Airport toegang krijgt tot de kennis van NLR. Daarnaast mag het instituut gebruik maken van de startbaan van de luchthaven. Dat betekent dat het aantal testvluchten toeneemt. “Zo’n plek is nog nergens in Nederland”, zegt Jan Schuring, directeur van Technology Base, tegen RTV Oost. “Er is hier namelijk veel ruimte voor, omdat er geen lijnverkeer is. De landingsbaan is gewoon vrij. Daarin is Twente Airport uniek in Nederland.” Hoewel vaststaat dat het aantal vliegbewegingen op Twente Airport toeneemt, is het nog onduidelijk hoe dikwijls het luchtruim gebruikt gaat worden. Schuring geeft aan dat NLR de landingsbaan een aantal dagdelen per week kan huren.

Technologieën

Daarnaast wordt het vliegveld gebruikt om nieuwe technologieën te ontwikkelen. “We hebben hier alle ruimte om ook te innoveren in de luchtvaart. Partijen kunnen die innovaties vervolgens direct testen in het luchtruim. Ook dat kan nergens in Nederland”, aldus Schuring. Met het oog op 2050 waar de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector gehalveerd moet zijn, valt er nog genoeg te innoveren. “Er moet veel gebeuren om niet meer van kerosine afhankelijk te zijn. Denk aan toestellen, brandstoftoevoer, aandrijvingen.”