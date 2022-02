AF-KLM Cargo sluit grote deal met DHL

DHL koopt 33 miljoen liter Sustainable Aviation Fuel (SAF) van Air France KLM Martinair Cargo. KLM begon onlangs al met het bijmengen van deze brandstof op alle passagiersvluchten vanaf Schiphol.

Volgens de twee bedrijven is de driejarige samenwerkingsovereenkomst een van de belangrijkste aankopen van SAF in de vrachtsector. “Met onze Sustainability Roadmap hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld op onze reis naar nul uitstoot. Duurzame brandstoffen vormen een fundamenteel onderdeel van onze inspanningen”, vertelt Tim Scharwath van DHL. “Om die reden willen we uiterlijk in 2030 minstens dertig procent van de brandstof die we nodig hebben voor lucht- en zeevracht vervangen door duurzame brandstoffen. We moeten allemaal samenwerken om de overgang naar een koolstofarme – en uiteindelijk CO2-vrije – transportsector te versnellen. We hebben tenslotte maar één planeet.”

“Deze overeenkomst is een geweldige kans om onze gezamenlijke inspanningen voor duurzaamheid te versnellen. SAF heeft veel potentie om de uitstoot van CO2 te verminderen, en we zijn verheugd om samen te werken met onze sterke partner DHL Global Forwardinop deze reis naar een groenere logistiek en transport”, aldus Adriaan den Heijer namens Air France KLM Martinair Cargo.