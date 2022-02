Investeerder stapt uit Wizz Air om ‘schendingen mensenrechten’

Het Deense pensioenfonds AkademikerPension zegt zijn aandeel in Wizz Air te verkopen naar aanleiding van vermeende schendingen van mensen- en arbeidsrechten.

Het miljardenfonds was een van de veertien investeerders die Wizz Air in december opriepen werknemers van het bedrijf toe te staan vakbonden op te richten. Volgens de groep investeerders ontmoedigt de luchtvaartmaatschappij het vormen van deze vakbonden op onrechtmatige wijze. Volgens het Deense fonds zijn er geen tekenen dat de houding van het bedrijf verandert, waardoor het zijn aandeel van ongeveer drie miljoen euro nu verkoopt. “Na overlegd te hebben met het management van het bedrijf, zijn we op geen enkele manier gerustgesteld dat ze de veranderingen implementeren waarom we, gelet op de problemen met mensen- en arbeidsrechten, gevraagd hebben”, aldus Jens Munch Holst, CEO van AkademikerPension.

Een woordvoerder van Wizz Air is het niet eens met de kritiek, en stelt dat ‘duurzaamheid’ juist een kernwaarde binnen het bedrijf is. “Wizz Air neemt de betrokkenheid bij zijn werknemers zeer serieus” meldt de maatschappij in een statement. “We zijn ervan overtuigd dat de structuren en processen die we hebben ingevoerd om open en transparante betrokkenheid te bevorderen buitengewoon goed werken.” Daarbij verwijst de onderneming onder meer naar haar People Council, dat werknemers naar eigen zeggen een platform biedt om belangrijke zaken te bespreken.