Twee grote Amerikaanse maatschappijen fuseren

Frontier Airlines en Spirit Airlines, twee grote Amerikaanse prijsvechters, gaan fuseren. De nieuwe, gezamenlijk te creëren luchtvaartmaatschappij zal direct de op vier na grootste van de Verenigde Staten zijn.

“We zijn verheugd onze krachten te bundelen met Frontier om het vliegverkeer verder te democratiseren”, zegt Ted Christie, CEO van Spirit. “Deze transactie is gericht op het creëren van een agressief concurrerende budgetmaatschappij die onze klanten beter van dienst kan zijn, carrièrekansen voor werknemers vergroot en onze concurrerender is, wat resulteert in consumentvriendelijkere prijzen voor het vliegende publiek.”

Ook Barry Biffle, CEO van Frontier, is enthousiast: “Samen zullen Frontier en Spirit de groenste luchtvaartmaatschappij van Amerika zijn, en meer ultra-lage tarieven leveren aan meer mensen op meer plaatsen.” De gezamenlijke beurswaarde van de twee maatschappijen bedraagt momenteel ongeveer 6,6 miljard dollar. Bij de fusie krijgt Frontier een belang van 51,5 procent in het nieuwe bedrijf. Spirit zal de overige 48,5 procent in handen krijgen.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de naam van de maatschappij zal worden, waar deze gevestigd zal zijn en wie de directie van het bedrijf zullen vormen. Daarnaast zullen de autoriteiten waarschijnlijk kritisch naar de fusie kijken. Onder de regering van president Biden wordt met argusogen naar fusies en overnames van grote bedrijven gekeken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil vooralsnog niet reageren op de plannen van de twee bedrijven, maar zegt ‘toegewijd’ te zijn aan het ‘beschermen van de concurrentie in een breed scala van industrieën, ten behoeve van de consument’.