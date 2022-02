Expert: “Lelystad Airport zal daarom wel opengaan”

Het is nog steeds de vraag of Lelystad Airport opengaat. Maar er is al zo veel in geïnvesteerd.

Lelystad Airport zou volgens velen veel banen moeten opleveren. Uit cijfers van het CBS uit 2020 bleek dat de werkgelegenheid in Flevoland het laagst van alle provincies in Nederland is. In totaal waren er 185.200 mensen aan de slag. Dat is aanzienlijk lager dan in Noord-Holland, waar Schiphol ligt. Eind vorig jaar werd duidelijk wat de invloed van Schiphol op de werkgelegenheid in de gemeente Haarlemmermeer was.

Werkgelegenheid

Maar dat de aanwezigheid van een vliegveld voor meer banen zorgt, wordt betwist door Felix Pot, economisch geograaf aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uit een onderzoek van Horyzon blijkt dat Lelystad Airport voor 2000 directe en 400 indirecte banen zou zorgen. “Uitspraken dat Lelystad Airport voor veel extra banen gaat zorgen, zou ik met een korrel zout nemen”, zegt Pot tegen De Stentor. “Vaak wordt gezegd dat een luchthaven vanwege zijn internationale netwerk veel extra bedrijven aantrekt. Voor hen is de snelle verbinding met plaatsen in het buitenland aantrekkelijk. Maar in het geval van Lelystad Airport ben ik daar niet optimistisch over.”

Toename werkgelegenheid door Lelystad Airport wordt door Felix Pot met een korrel zout genomen ©Lelystad Airport

Het vliegveld zal voornamelijk gebruikt worden voor vakantievluchten. In mei 2021 werd gespeculeerd dat er in de eerste fase 10.000 vliegbewegingen per jaar uitgevoerd worden, in de tweede 25.000 vluchten en in de derde 45.000 vliegbewegingen. “Dit wordt een vakantievliegveld met vluchten naar toeristische bestemmingen in Zuid-Europa. Nederlandse toeristen die naar Tenerife of Ibiza vliegen, dat is voor bedrijven niet interessant. Ik zie niet in waarom een vliegveld met deze specifieke functie de regionale economie gaat aanjagen”, vervolgt Pot.

Opening Lelystad Airport

Walter Manshanden, econoom van de Netherlands Economic Observatory Rotterdam: “Het businessplan is veel te rooskleurig. Veel werkgelegenheid zal bij Schiphol vandaan komen, omdat Lelystad van die luchthaven een deel van de vluchten overneemt. De netto werkgelegenheid, zeg maar het aantal écht nieuwe banen, zal rond de zestig liggen. Dat is verwaarloosbaar.”

Na lang onderhandelen kwam het kabinet bijna een jaar na de verkiezingen met het regeerakkoord naar buiten. Daarin stond dat in 2022 een besluit genomen wordt over de eventuele opening van Lelystad Airport. Ondanks dat onderging de luchthaven voor de openbaring van het regeerakkoord een renovatie. De landingsbaan werd verlengd, de verkeerstoren verhoogd en er kwam een terminal aan de noordkant van het vliegveld.

Lelystad Airport kreeg een nieuwe terminal ©Lelystad Airport

Samen kostten deze renovaties circa 33 miljoen euro. Een opening lijkt volgens Pot voor de hand te liggen. “Er is nu al zoveel geld geïnvesteerd, meestal vinden politici het dan zonde om te laten schieten. Ik denk dat Lelystad Airport daarom wel open zal gaan”, zegt hij. Maar: “De stelling dat dit vliegveld als economische aanjager zal fungeren is wankel. Focus op wat opening de maatschappij oplevert.”