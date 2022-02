Steward mishandeld op KLM-vlucht

Een passagier gedroeg zich zeer agressief tijdens een vlucht vanuit Schiphol naar Curaçao International Airport. Hij deelde daarbij flinke klappen uit aan onder anderen een steward.

Hoewel de 22-jarige passagier zich strijdlustig opstelde, kreeg de KLM-bemanning hem volgens de woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij, die verder geen uitspraken over het incident doet, onder controle. Toen het toestel arriveerde op de luchthaven van Curaçao werd de man overgedragen aan de politie. Afgelopen maandag meldde hij zich bij de rechter-commissaris. Over de eventuele straf die hij opgelegd kreeg, is (nog) niets bekend. KLM zet op vluchten tussen Schiphol en Curaçao een Boeing 777-300 in.

KLM-steward krijgt klappen

Tijdens de vlucht vanuit Amsterdam ontstond onenigheid tussen de passagier en zijn vader. “Dat leidde tot een handgemeen. Een steward wilde hem kalmeren, maar hij kreeg er daarna ook van langs. De man heeft flinke klappen uitgedeeld aan zijn vader en de steward, hij was zeer agressief. Het leidde tot veel paniek bij de andere passagiers”, aldus een woordvoerder van KLM tegen het Algemeen Dagblad. Wat de precieze aanleiding was voor het incident is niet duidelijk, evenmin is iets bekend over eventuele verwondingen. Volgens een politiewoordvoerder moet de man zich maandag melden bij de rechter-commissaris.

Opstandige passagier Transavia-vlucht

In augustus vorig jaar stelde een Transavia-passagier zich nóg voor het vertrek vanuit Schiphol opstandig op tegen medepassagiers en het cabinepersoneel. De vrouw in kwestie werd boos omdat haar bagage niet mee aan boord mocht. Ze werd verbaal agressief en schreeuwde naar de crewleden. Toen andere passagiers zich gingen bemoeien met het voorval, besloot de gezagvoerder de vlucht naar Napels te annuleren. De vrouw is uiteindelijk door de Koninklijke Marechaussee van boord gehaald, maar een woordvoerder kon toentertijd niet bevestigen of de vrouw aangehouden is.