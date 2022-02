Topman KLM Nederland: “Krimp klinkt makkelijk en populistisch”

KLM begon al enige tijd geleden met het gebruik van biobrandstof. Bas Gerressen, topman van KLM Nederland, wil er nu meer gebruik van gaan maken.

In 2019 startte de maatschappij met een menging van duurzame en fossiele kerosine. Gemiddeld werd 0,18 procent bijgemengd. Een jaar later zei Cora van Nieuwenhuizen, op dat moment minister van Infrastructuur en Waterstaat, dat vanaf 2023 alle uit Nederland vertrekkende vluchten deels op biobrandstof moeten vliegen. Hoewel het nog niet zeker is of dit voor de hele Europese Unie zou gelden, liet Van Nieuwenhuizen weten dat dit in elk geval voor Nederland verplicht wordt.

KLM wil vooruitlopen

In 2030 is het doel dat maatschappijen in Nederland 14 procent biobrandstof in de tanks gooien. KLM streeft echter naar een hoger percentage. “Als het aan ons ligt, zitten wij daar dan al boven. Alleen is het niet realistisch te veronderstellen dat het aanbod dan al 20 of 30 procent zal zijn”, zegt Gerressen tegen het Algemeen Dagblad. “Wij lopen liever voorop, maar er zullen er zijn die wachten tot het verplicht wordt.”

Momenteel zijn de duurzame brandstoffen erg schaars. De prijzen zijn ongeveer vijf keer zo hoog als die van fossiele brandstoffen. Passagiers moeten zich daar volgens de topman van KLM Nederland bewust van worden. “Daarom zetten we de extra kosten nu als toeslag apart bij de boeking. Het is nog maar een paar euro, maar als we straks vijf of zes procent bijmengen, worden die bedragen groter.”

De Boeing 737 wordt volgetankt door een tankwagen van Shell © KLM

Krimp?

Terwijl bij KLM gedacht wordt dat er duurzaam uitgebreid kan worden, willen milieuclubs, waaronder Greenpeace, dat de maatschappij en Schiphol krimpen. Volgens hen is de bijdrage van duurzame brandstof aan het milieu minimaal. Gerressen voelt niets voor een krimp. “Krimp klinkt makkelijk en populistisch. Maar de vraag naar mobiliteit krimpt niet. Tweederde van onze passagiers stapt op Schiphol over. Stel: je moet van Delhi naar Manchester, dan kan dat nu vrijwel in één lijn via een transfer op Schiphol. Als wij die vluchten niet meer kunnen aanbieden, vliegt die reiziger toch, ook als dat een omweg betekent via het Midden-Oosten. Per saldo levert dat méér uitstoot op.”

De topman van KLM Nederland denkt dat een krimp zowel voor de economie als het klimaat weinig oplevert. “Nederland is als klein land onvermijdelijk internationaal georiënteerd. Daar is onze welvaart grotendeels op gebaseerd. Ga je naar krimp, dan kunnen we niet voldoende passagiers aan- en afvoeren om al onze vluchten overeind te houden en zullen internationale reizigers ons land mijden. Die passagiers blijven echt wel vliegen, maar dan met andere maatschappijen”, aldus Gerressen.