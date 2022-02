FNV: Het zou TUI sieren in gesprek te gaan

FNV Luchtvaart wil dat het cabinepersoneel van TUI een eigen cao krijgt. Twee derde van de werknemers tekende een petitie daarvoor.

Momenteel heeft het cabinepersoneel bij de luchtvaartmaatschappij geen cao, ze moeten het doen met een arbeidsvoorwaardenregeling. In februari 2020 werd hier al eens tegen geprotesteerd. FNV liet toentertijd aan de Telegraaf weten dat TUI geen gehoor had gegeven aan het ultimatum die de vakbond gesteld had. De maatschappij zou zelfs gesprekken met FNV proberen te omzeilen. TUI gaf aan zich niet in het standpunt van de vakbond te kunnen vinden en zei door de problemen rond de Boeing 737 MAX en het coronavirus, dat toen nog in een beginstadium zat, niet te begrijpen dat FNV voor een ‘dergelijke opstelling’ koos.

FNV wil cao

Alleen de piloten hebben een cao. Volgens Birte Nelen, bestuurder van FNV Luchtvaart, is de werkdruk door de arbeidsvoorwaardenregeling van het cabinepersoneel erg hoog. “De werk- en rusttijden zitten bij TUI bijvoorbeeld onder het niveau van die van andere werkgevers, waardoor de roosters veel zwaarder zijn. Daarom wil een ruime meerderheid van het personeel dat de directie met een vakbond gaat onderhandelen. Zo krijgt het TUI-cabinepersoneel zelf invloed op hun arbeidsvoorwaarden”, stelt Nelen in een verklaring.

FNV spande een rechtszaak aan tegen TUI over de erkenning van de vakbond door de maatschappij. In eerste aanleg verloor FNV de zaak. De rechter beargumenteerde dat hij twijfelde aan het draagvlak onder het personeel voor een eigen cao. Met een petitie die 261 keer ondertekend is, lijkt dat draagvlak er te zijn. “Met deze petitie laat het personeel zien dat ze een eigen cao en inspraak wel degelijk belangrijk vinden. Het zou de directie sieren om alsnog met ons om de tafel te gaan en zo de ontevreden werknemers serieus te nemen. We kunnen de rechtszaak dan laten voor wat het is. Het cabinepersoneel krijgt dan zonder juridische procedure een onafhankelijke vertegenwoordiging én een cao”, aldus Nelen.