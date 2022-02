Avanti Air-Fokker 100 geland bij nieuwe eigenaar

De laatste Fokker 100 heeft Avanti Air verlaten. Daardoor zijn er nog zeven van deze toestellen actief in Europa.

Het vliegtuig, met registratie D-AOLG, is geland in Perth (Australië), om in ontvangst genomen te worden door haar nieuwe eigenaar Network Aviation Australia, een bedrijf dat chartervluchten verzorgt. In Australië werd in vergelijking met andere continenten massaal gebruik gemaakt van de Fokker 100. QantasLink, Alliance Airlines en Virgin Australia zouden in 2019 samen over vijftig toestellen beschikken. Qantas gaf echter aan op zoek te gaan naar vervanging van de Fokker-vloot. Dat gold eveneens voor de Boeing 717.

In Europa is de Fokker 100 de laatste jaren vooral ingezet op de chartermarkt. Eerder maakten onder meer TUS Airways (Cyprus), ALK Airlines (Bulgarije) en dus Avanti Air gebruik van dit type. Momenteel vliegen alleen Carpatair (Roemenië) en Trade Air (Kroatië) met deze machines.

Lange reis Fokker 100

Omdat de Fokker 100 een reikwijdte van iets minder dan drieduizend kilometer heeft, moet het toestel meerdere tussenlandingen maken voordat het arriveert in de Australische stad. De afstand tussen Paderborn en Perth bedraagt iets minder dan 14.000 kilometer.

De reis van de Fokker 100 begon maandag 7 februari vanaf Paderborn Airport. De eerste bestemming was Trabzon, een stad in het noorden van Turkije. Daarna vloog het vliegtuig door naar Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten) om vervolgens de reis voort te zetten richting Nagpur (India). Na een korte tussenstop stond de (voorlopig) langste vlucht op het programma. De trip vanuit Nagpur naar Kuala Lumpur (Maleisië) duurde 4,5 uur. Daarna vloog de machine naar Surabaya (Indonesië). Naar verluidt wordt na haar aankomst gekeken naar het aantal uren dat op de motoren zit. Ingewijden melden dat de machine nog in goede staat is en daardoor nog een aantal jaar zou kunnen vliegen.