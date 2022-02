ITA Airways verkoopt meerderheidsbelang

MSC, een Italiaans-Zwitserse scheepvaartgigant, biedt meer dan 1,2 miljard euro voor een meerderheidsaandeel in ITA Airways.

Halverwege vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat Lufthansa streefde naar een belang van veertig procent in de Italiaanse maatschappij. Nu gaat MSC samen met Lufthansa het project aan. Volgens het Eindhovens Dagblad hebben de partijen tot eind maart de tijd om de deal af te ronden.

Alitalia

Alitalia, de voorganger van ITA Airways, kampte met financiële problemen. De lancering van de hogesnelheidslijnen zorgde voor een moordende concurrentiestrijd. Waar de maatschappij tussen Rome en Milaan veel inkomsten binnen zag komen, namen die na de introductie van de trein snel af. Ondanks dat kon Alitalia blijven vliegen door de staatssteun die zij ontving. Echter, in 2017 werd de luchtvaartmaatschappij technisch failliet verklaard. De overheid pompte geld in Alitalia, circa 900 miljoen euro. Er volgde onderzoek naar de noodlening omdat die een oneerlijk concurrentievoordeel zou hebben gegeven. De steun moest terugbetaald worden en in 2020 werd Alitalia genationaliseerd. De coronacrisis maakte het de maatschappij er niet makkelijker op.

ITA economische onafhankelijk

In 2021 nam ITA Airways daarom het stokje over. Ondanks de schulden van haar voorganger is het bedrijf economisch onafhankelijk, maar de verkoop van de maatschappij is onderdeel van de afhandeling van de boedel van Alitalia. ITA zocht sinds haar oprichting een partner. Air France-KLM toonde interesse, maar de Italiaanse overheid zag dat (voorlopig) niet zitten. Volledige overname van ITA voor de Lufthansa-groep zal er naar verwachting niet in zitten omdat het onwaarschijnlijk is dat de Europese mededingingsautoriteit toestemming hiervoor geeft.