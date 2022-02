Vermoedelijke oorzaak fatale crash Nederlanders bekend

Vorige week kwamen drie Nederlanders om bij een vliegtuigcrash in Peru. Het ongeluk is vermoedelijk veroorzaakt door een technisch mankement.

Behalve twee Peruaanse vliegers bevonden zich drie Nederlanders (18, 19 en 30) en twee mensen uit Chili aan boord. Het toestel was opgestegen voor een rondvlucht boven de Nazca-lijnen. Dit zijn tekeningen die vermoedelijk tussen 200 voor en 600 na onze jaartelling zijn gemaakt door een volk dat op dat moment in dat gebied leefde. Alleen met een vliegtuig is het mogelijk deze tekeningen te zien.

Na de crash voerde officier van justitie Hugo Umiña Cruz onderzoek uit bij de verkeerstoren van het vliegveld. ’s Middags vertrok gespecialiseerd personeel van Aviation Accident Investigation Commission (CIAA) samen met het Openbaar Ministerie naar de plaats van het ongeval om met ooggetuigen te spreken. Verder namen zij onderdelen van de machine mee.

Oorzaak fatale crash met Nederlanders

De crash van de Cessna 207 van het toeristenbedrijf Aero Servicios Santos S.A. is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een technisch probleem. Het vliegtuig steeg op vanaf de luchthaven van María Reiche, maar ooggetuigen meldden dat de piloot twee minuten na take-off een omkeer maakte richting het vliegveld waarvan het opgestegen was. Volgens La República zou dit duiden op een technisch mankement. Echter, de vliegers slaagden er niet meer in het vliegtuig veilig aan de grond te zetten, vijf kilometer bij het vliegveld vandaan stortte de machine neer.

Een definitieve oorzaak is nog niet vastgesteld. Gustavo Huerta, directeur van het ministerie van Buitenlandse Handel en Toerisme, zegt dat de vliegtuigen alleen aan het begin van de dag gecontroleerd worden. Dit zou volgens hem de aanleiding zijn voor de fatale crash. Daarna vinden er vrijwel geen checks meer plaats. “Wat mij betreft moet er op elk luchtvaartterrein een speciale werkplaats zijn van de luchtvaartautoriteit. Zodra er dan een vliegtuig terugkeert, kan meteen gekeken worden of er een storing is”, stelt Huerta.