Alles over (elektrisch) vliegen met Goof | Video

Hij is regelmatig te vinden in zijn hangar op vliegveld Teuge: Up in the Sky-columnist Goof. Goof houdt E-Flight Academy vanaf het eerste moment nauwlettend in de gaten. Hij vindt namelijk dat er de laatste 65 jaar bar weinig is gebeurd in de luchtvaart. Met de komst van elektrisch vliegen lijkt daar nu toch echt verandering in te komen…

