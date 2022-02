Luchtverkeersleiding: “Erg onvoorspelbare situatie”

De dienstverlening van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) staat onder grote druk. Steeds meer luchtverkeersleiders melden zich ziek vanwege de quarantaineregels rond het coronavirus.

Eerder deze maand voorzag LVNL al de nodige capaciteitsproblemen vanwege het oplopende ‘coronaverzuim’. De hoge besmettingscijfers en daaraan verbonden quarantaineregels veroorzaken problemen met de bezetting op de werkvloer, doordat veel werknemers – ziek of niet ziek – in quarantaine moeten. Tot nu toe is de dienstverlening enkel op Maastricht Aachen Airport tijdelijk onderbroken: op zaterdag 5 en zondag 6 februari werd de luchthaven enkele uren gesloten.

Een woordvoerder van LVNL verwacht echter dat andere Nederlandse luchthavens de dans niet zullen ontspringen. “Het ziekteverzuim zorgt voor krappe roosters, voorlopig kan alle dienstverlening nog doorgaan, maar het is een erg onvoorspelbare situatie. Niet alle posities kunnen worden bemand”, zo meldt de woordvoerder aan ANP. “We moeten als het nodig is met landings- en startbanen schuiven, zodat het overzichtelijker wordt voor de luchtverkeersleiders. Mogelijk moeten er dan ook vluchten worden gewijzigd.” Als het verzuim bij de luchtverkeersleiding blijft toenemen, dan zal dit direct impact op de luchtvaart in Nederland hebben. “Daarom wordt het continu gemonitord.”