Transavia heropent routes

Lang lag het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland stil. Transavia laat weten vanaf 18 februari de routes naar het land te heropenen.

In oktober vorig jaar besloot de Marokkaanse regering het vliegverkeer tussen Marokko en een aantal (Europese) landen, waaronder Nederland, stil te leggen wegens de oplopende coronabesmettingen. Dat betekende dat reizigers niet meer naar Nederland konden vliegen. Daarom besloot Transavia repratiëringsvluchten uit te voeren. De dochteronderneming van KLM mocht tien keer op en neer vliegen. Dat was volgens Transavia-topman Marcel de Nooijer ‘niet genoeg’. Normaal gesproken vliegt de luchtvaartmaatschappij in die periode gemiddeld 22 vluchten vanaf Schiphol, Eindhoven en Rotterdam naar Marokko.

Transavia bouwt netwerk op

Transavia hervat vanaf 18 februari nog niet alle routes naar Marokko. De maatschappij laat aan NU.nl weten dat het begint met vluchten naar Marrakesh en Tanger. Aan het einde van de maand wordt Al Hoceima, een badplaats in het noorden van het land, aan het netwerk toegevoegd. Hoeveel vluchten Transavia naar al deze bestemmingen uitvoert, is nog niet bekend. De maatschappij laat dat afhangen van onder meer de vraag.

Reisadvies Marokko

Terwijl in Nederland gesproken wordt over verdere versoepelingen, geldt in Marokko nog steeds de noodtoestand. Het reisadvies voor het Afrikaanse land is oranje. Per 7 februari 2022 geldt dat passagiers van 18 jaar en ouder een geldig vaccinatiebewijs moeten laten zien, een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 48 uur voor vertrek aan moeten tonen en een gezondheidsformulier invullen. Daarnaast wordt bij aankomst in Marokko op alle luchthavens bij reizigers ouder dan 6 jaar een sneltest afgenomen én moeten steekproefsgewijs sommige willekeurige mensen een PCR-test doen.