Het bijzondere werk van het Luchthavenpastoraat op Schiphol

Dagelijks reizen er meer dan honderdduizend mensen via Schiphol. Het Luchthavenpastoraat staat klaar voor iedereen die op reis in enigerlei vorm van nood komt.

Het Luchthavenpastoraat bestaat uit drie pastors en een team van vrijwilligers. Zij staan iedereen bij die moeilijkheden ondervindt op de luchthaven. Er is dagelijks een pastor op de luchthaven aanwezig voor opvang en hulp aan passagiers. “Met elkaar staan wij ervoor dat waar nodig rust wordt gecreëerd in de hectiek. Dat er ruimte geboden wordt voor gebed en meditatie, een luisterend oor, koffie of een slaapplaats. Zodat mensen verder kunnen en de reis soms een beetje lichter is geworden.”

“We hebben meer dan 300 begeleidingen per jaar”, vertelt luchthavenpastor en predikant Marieke Meiring. “Wanneer iemand op reis is overleden en als iemand aankomt op Schiphol, dan zijn wij er vaak bij de gate.” Daar biedt het pastoraat dikwijls ondersteuning aan de nabestaanden, en zorgt het ervoor dat rust gecreëerd wordt in de hectiek. “Het is heel confronterend wat mensen te horen krijgen, het is bijna niet te geloven. Het is belangrijk dat er ook rust en aandacht is. Op dat moment zijn we erbij, we helpen mensen om zacht te landen.”

Ook in de terminals is het pastoraat aanwezig. “Door de terminal lopen is de enige manier voor mij om te herkennen of er mensen zijn die hulp nodig hebben, of er mensen verloren rondlopen, of dat er mensen verdrietig zijn”, vertelt pastor Mark Hafkenscheid. Daarnaast kunnen passagiers 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht in het Meditation Centre.

Kijk in de onderstaande video, opgenomen kort voor de pandemie, mee met het bijzondere werk dat het pastoraat op Schiphol verricht.