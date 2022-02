Oorlogsdreiging: KLM stopt met vluchten naar Oekraïne

KLM stopt vanwege de oorlogsdreiging per direct met het vliegen van en naar Oekraïne. Eerder vandaag riep minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken Nederlanders op het land te verlaten.

Later vandaag stond nog een vlucht naar de Oekraïense hoofdstad Kiev op de planning, maar deze zal niet worden uitgevoerd. “Het besluit volgt op het aangepaste reisadvies naar code rood en een uitgebreide veiligheidsanalyse”, stelt het bedrijf. Uit voorzorg zullen vliegtuigen van KLM voorlopig ook niet door het luchtruim van Oekraïne vliegen.

Eerder vandaag werd het reisadvies voor Oekraïne gewijzigd naar rood. “De veiligheidssituatie was al zorgelijk, en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd. In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten”, lichtte minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken toe. Volgens de Rijksoverheid kan de veiligheidssituatie heel snel slechter worden. Er zouden nog voldoende commerciële vluchten beschikbaar zijn. Het is nog niet duidelijk of er voorbereidingen worden getroffen voor eventuele evacuatievluchten.

Dit bericht kan nader worden aangevuld.