Helikopteroperaties in Ticino

Het meest zuidelijke kanton van Zwitserland heet Ticino, of in het Duits Tessin. De kleine 350.000 inwoners spreken Italiaans, een van de vier officiële talen van Zwitserland. De regio is gezegend met een zeer zonnig en mild klimaat.

Ticino wordt niet voor niets het zonnebalkon aan de zuidkant van de Alpen genoemd. Het zuidelijk gedeelte is heuvelachtig, maar naar het noorden toe worden de bergen steeds hoger. De Rheinwaldhorn is de hoogste met zijn top op 3.402 meter boven de zeespiegel. Ticino telt vier vliegvelden. In totaal zijn 31 civiele helikopters op drie daarvan gebaseerd: Lugano-Agno, Locarno-Magadino en Lodrino. Enerzijds zijn de heli’s hard nodig in de bergachtige omgeving en anderzijds profiteren ze van het vaak wolkeloze weer. Ideaal voor vliegscholen.

Reddingsorganisatie

Voor Search and Rescue-taken zijn twee AgustaWestland AW109SP Da Vinci heli’s gestationeerd op de Aeroporto cantonale di Locarno. De helikopters zijn eigendom van de Zwitserse reddingsorganisatie Rega. Vanuit Locarno wordt niet alleen Ticino bediend, maar ook een gedeelte van het buurkanton Graubünden. Bovendien opereren de helikopters regelmatig in Italië. De Rega-basis bestaat sinds 1980. In het verleden vlogen de Alouette III en Agusta A109 K2 vanaf Locarno. Met de huidige helikopters worden meer dan 800 reddingsmissies per jaar gevlogen.

AgustaWestland AW109SP Da Vinci van de Rega (c) Remco de Wit

Helikoptermaatschappij

Een helikoptermaatschappij die veel voorkomt in Ticino is Swiss Helicopter. Dit landelijk opererende bedrijf beschikt over dertig heli’s van uiteenlopende types. In Locarno zijn de Guimbal Cabri, Airbus Helicopter EC120 en AS350 Ecureuil gebaseerd. Swiss Helicopter werd in 2012 opgericht. Het betrof een samenvoeging van een aantal kleinere helikoptermaatschappijen, waaronder Eliticino-Tarmac uit Lugano-Locarno. Het bedrijf houdt zich bezig met het vervoer van passagiers, zoals rondvluchten, fotovluchten, trouwvluchten en taxi- en VIP-vervoer. Ook worden heliskiing en skydiving uit een helikopter aangeboden. Daarnaast verzorgt Swiss Helicopter het transport van materiaal voor bouwprojecten of bijvoorbeeld berghutten. Tenslotte is Swiss Helicopter een Approved Training Organisation.

Vliegbasis

De meeste helikopters in Ticino zijn te vinden op het vliegveld bij Lodrino, ten noorden van de hoofdstad Bellinzona. Vanaf deze voormalige vliegbasis van de Zwitserse luchtmacht vlogen vroeger straaljagers van het type Vampire, Venom en Hunter. Tegenwoordig zijn er twee helikopteroperators gebaseerd: Heli-TV en Karen. Heli-TV heeft een paar zware jongens in zijn inventaris: een Super Puma en een Bell 205. Het bedrijf is eind jaren zeventig opgericht in het kanton Fribourg en is later verhuisd naar Lugano. Sinds 1994 is de onderneming gevestigd in Lodrino. Heli-TV biedt vergelijkbare diensten aan als Swiss Helicopter. Karen Helicopter Services beschikt over een vloot van drie Bell 206-helikopters, een Agusta A109 en een Leonardo AW169. Karen is een gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor Leonardo-heli’s, verzorgt vlieglessen en opereert wereldwijd.

Airbus Helicopter AS350B3e Swiss Helicopter van Swiss Helicopter (c) Remco de Wit

Airbus Helicopter AS350B3e van Heli TV aan het werk in Castagnola bij Lugano (c) Remco de Wit

Aeroporto cantonale di Locarno (c) Remco de Wit

Landing op het vliegveld van Locarno door een Airbus Helicopter EC120B (c) Remco de Wit