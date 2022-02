Amerikaanse luchtmacht versterkt aanwezigheid in Oost-Europa

Vanwege de oplopende spanningen heeft de Amerikaanse luchtmacht tijdelijk extra gevechtsvliegtuigen in Oost-Europa gestationeerd. Een al eerder geplande oefening van Amerikaanse B-52-bommenwerpers in Groot-Brittannië ging vorige week ook van start.

Sinds vorige maand staan Amerikaanse F-16’s, met als thuisbasis het Duitse Spangdahlem, tijdelijk gestationeerd in Polen. Toestellen van dezelfde eenheid van de Amerikaanse luchtmacht vertrokken vrijdag naar het Roemeense Fetesti voor een deployment. Donderdag werden nog eens acht F-15’s van de vliegbasis Lakenheath overgebracht naar het Poolse Łask. Dit alles ter versterking van de ‘NATO Air Policing Mission’ en ‘Baltic Air Policing Mission’.

Sinds 2004 sturen NAVO-partners bij toerbeurt gevechtsvliegtuigen naar de Baltische regio en Oost-Europa, om te assisteren bij de luchtverdediging. Estland, Letland en Litouwen zijn lid van de NAVO, maar beschikken zelf niet over voldoende gevechtstoestellen. Zo staan op dit moment Deense en Poolse F-16’s in Litouwen en Italiaanse Typhoons in Roemenië gestationeerd. In reactie op de dreiging vanuit Rusland sturen de Verenigde Staten nu extra toestellen naar Oost-Europa.

Over de verplaatsing van de F-16’s naar Roemenië schreef de Amerikaanse luchtmacht eerder dat de toestellen en hun bemanningen ‘intensief zullen samenwerken’ met de partners in de regio, om de veiligheid te versterken. Dit vanwege de huidige spanningen, veroorzaakt door de Russische militaire opbouw aan de grens met Oekraïne. “De F-16-toestellen zullen de houding van de NAVO in de zuidoostelijke regio versterken en zorgen voor extra reactievermogen van de Air Policing Mission”, zo stelde luitenant-generaal Pascal Delerce, plaatsvervangend commandant van het Allied Air Command.

Donderdag kwamen vier B-52-bommenwerpers aan op de Britse basis Fairford. In het kader van een al langer geplande oefening zullen deze toestellen vluchten maken boven Europa en de Baltische regio. Hoe lang deze toestellen in Europa zullen blijven is niet bekend.

Two B-52 bombers, callsigns CHIEF11 and CHIEF12, have now taken off from RAF Fairford. pic.twitter.com/uintdtW2oa — George Allison (@geoallison) February 13, 2022