Oekraïne trekt portemonnee voor luchtvaartmaatschappijen

Oekraïne stelt meer dan een half miljard euro ter beschikking aan leasemaatschappijen en verzekeraars van luchtvaartmaatschappijen.

Naar verluidt hebben verzekeraars aan luchtvaartmaatschappijen gemeld dat de verzekeringen van hun vliegtuigen ‘oorlogsdreiging’ niet dekken. De regering hoopt de bedrijven te kalmeren en internationale vluchtoperaties van en naar Kiev in de lucht te houden. Om die reden trekt de overheid de portemonnee: “De regering trekt 16,6 miljard Oekraïense grivna [ruim 521 miljoen euro, red.] uit om de continuïteit van vluchten in het Oekraïense luchtruim te waarborgen”, zei minister-president Denys Shmygal zondag. “Dit besluit zal de situatie op de markt van de burgerluchtvaart stabiliseren, en de terugkomst van Oekraïners in het buitenland garanderen.”

Ondertussen lopen de spanningen aan de grens met Rusland steeds verder op. Volgens de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kan Rusland Oekraïne ieder moment binnenvallen. Temidden van de onzekerheden willen veel buitenlanders het land verlaten, maar luchtvaartmaatschappijen zijn terughoudend met het uitvoeren van vluchten naar Oekraïne. Terwijl de Nederlandse regering haar burgers opriep Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten, kondigde KLM enkele uren later aan de vluchten van en naar het land per direct stop te zetten. Andere maatschappijen, waaronder Wizz Air, Ryanair, Qatar Airways, SWISS en Lufthansa, voerden het afgelopen weekend nog wel vluchten van en naar Kiev uit, maar het is de vraag of ze dat de komende week blijven doen.