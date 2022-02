Verzekering vliegtuigen Ukraine International Airlines stopgezet

Verzekeraars hebben Ukraine International Airlines laten weten vliegtuigen van deze maatschappij niet langer te willen verzekeren. Ondertussen lopen de spanningen aan de Russische grens verder op.

“Vanwege de situatie op het gebied van buitenlands beleid heeft Ukraine International Airlines (UIA) een officiële melding ontvangen van verzekeringsmaatschappijen dat de verzekering van vliegtuigen voor vluchten in het luchtruim van Oekraïne wordt beëindigd”, schrijft de nationale maatschappij van Oekraïne in een statement. Op het verzoek van leasemaatschappijen verplaatst de maatschappij vijf Boeing 737-800’s naar Spanje. Daarnaast worden twee toestellen naar Belgrado gestuurd voor motoronderhoud. De overige vliegtuigen zullen voorlopig in Oekraïne blijven staan. Het is nog niet duidelijk of de vluchtoperaties worden stopgezet. Ukraine International Airlines geeft aan in gesprek te zijn met verzekeraars en de regering om tot een oplossing te komen.

Eerder vandaag berichtte Up in the Sky al over de problemen waarmee luchtvaartmaatschappijen die naar Oekraïne vliegen te maken kunnen krijgen. Naar verluidt hebben verzekeraars aan luchtvaart- en leasemaatschappijen gemeld dat de verzekeringen van hun vliegtuigen ‘oorlogsdreiging’ niet dekken. In de hoop dat internationale vluchten uitgevoerd kunnen blijven worden, stelt de Oekraïense regering meer dan een half miljard euro aan verzekeraars en leasemaatschappijen ter beschikking.

ALERT Ukraine International Airlines is currently evacuating some of its aircraft from Kyiv to Spainhttps://t.co/xLatsC75Ef pic.twitter.com/OoZEnEeFaa — AIRLIVE (@airlivenet) February 14, 2022