Wereldwijd vliegt een op de drie piloten niet

De coronapandemie heeft het leven van tienduizenden vliegers op zijn kop gezet. Wereldwijd wordt dertig procent geconfronteerd met werkloosheid. Volgens FlightGlobal zat vorig jaar zelfs vijftig procent van deze beroepsgroep thuis.

Te weinig personeel

De hoeveelheid actief werkende piloten is, procentueel, significant groter in Noord-Amerika en Europa dan in Azië. In de Verenigde Staten zou de markt het beste hersteld zijn, meer dan tachtig procent van de piloten is daar actief aan het vliegen. Er doet zich zelfs inmiddels een pilotentekort voor. De regionale maatschappijen, die vaak slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan de ‘legacy carriers’ zoals Delta, American of United, kunnen moeilijk aan nieuwe vliegers komen. Ook de grote maatschappijen hebben te weinig personeel beschikbaar voor hun vluchten. Dat komt voornamelijk doordat bemanningen in quarantaine zitten.

Minder positief

Wereldwijd zijn piloten minder positief over hun werk dan in 2019. Waar voor de pandemie nog bijna driekwart van de vliegers hun werk aan anderen zou aanraden, is dat inmiddels minder dan de helft.

Trend

Het onderzoek van FlightGlobal is echter niet erg betrouwbaar. Wereldwijd zijn 1743 piloten ondervraagd over hun werk: onvoldoende om een correct beeld te kunnen schetsen. Wel is er een trend zichtbaar, aangezien er significant meer vliegers hebben laten weten aan het werk te zijn dan een jaar geleden.