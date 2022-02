‘Lufthansa overweegt korte vluchten met Boeing 747’s’

Opnieuw is Lufthansa voornemens Boeing 747’s in te zetten op populaire Europese routes, zo melden diverse Duitse media.

Volgens de Duitse website aeroTELEGRAPH is het nog onduidelijk om welke versie van de Jumbo het gaat. Lufthansa vliegt zowel met de Boeing 747-400 als met de 747-8.

747

De inzet van de toestellen zou een reactie zijn op een gigantische vraag naar vliegreizen vanuit Duitsland. Vooral Spanje is, vermoedelijk vanwege de beperkte coronamaatregelen, een populaire vakantiebestemming. De vraag vanuit Duitsland is dermate groot dat de 747’s mogelijk al voor de Paasvakantie worden ingezet.

Of Mallorca de enige bestemming is die de Jumbo’s kan verwachten is nog onbekend. Lufthansa zelf heeft de toestellen nog niet ingepland en de geruchten nog niet bevestigd.

A350

Vorig jaar vloog Lufthansa met de Boeing 747-8 van Frankfurt naar Mallorca. Vanaf München werd de route bediend door een Airbus A350. Of dit vliegtuigtype terugkeert naar het Spaanse eiland is nog niet bekend.

Omdat Mallorca normaliter wordt gevlogen met toestellen uit de A320-familie kunnen reizigers geen tickets boeken voor de first class. Vorig jaar was het voor passagiers in de business class mogelijk om voor 129 euro te upgraden naar first.

Opmerkelijk

De inzet van een 747 op een route van slechts twee uur is in Europa opmerkelijk, maar daarbuiten zeker niet. Zowel in de Verenigde Staten als in Azië is het niet ongebruikelijk om widebody’s te zien op dergelijke routes.

Overigens worden ook vanaf Schiphol regelmatig Europese vluchten uitgevoerd met widebody’s. Zo zet Air Europa regelmatig 787’s of A330’s in, gebruikt Icelandair 767’s voor de route naar Schiphol, komt Aeroflot zo nu en dan met A330’s of Boeing 777’s en is vrijwel elk type uit de vloot van Turkish Airlines wel eens te zien in Amsterdam.