Piloot 737 MAX vrijgesproken van twee aanklachten

Twee aanklachten van fraude tegen Mark Forkner, de voormalig chief technical pilot van de Boeing 737 MAX, zijn door de districtsrechtbank in het Northern District of Texas Fort Worth afgelopen week afgewezen.

Vermeende fraude

Forkner zou willens en wetens gefraudeerd hebben en valsheid in geschrifte hebben gepleegd met onder andere certificaten en data. Dit in zijn communicatie met de luchtvaartautoriteit FAA en mogelijke klanten van Boeing voor de 737 MAX. Technisch zou het betrekking hebben op het maneuvering characteristics augmentation system (MCAS). Dit systeem zorgt met software voor een automatische betere neerwaartse trim van de neus van het toestel mochten de weersomstandigheden daarom vragen. MCAS wordt gezien als een belangrijke factor bij de fatale crashes van twee 737MAX-toestellen; Ethiopian Airlines vlucht 302, op tien maart 2019, en Lion Air vlucht 610 op 29 oktober 2018.

Forkner, die al enkele jaren niet meer bij Boeing werkt, zou hebben beweerd dat de verschillen in bepaalde systemen tussen de 737 MAX en eerdere varianten van de 737 kleiner waren dan in werkelijkheid het geval was. Op die manier kon Boeing het toestel promoten met de boodschap dat maatschappijen niet veel kostbare trainingstijd voor piloten kwijt zouden zijn als ze van de NG overstapten naar de MAX.

De rechter oordeelt nu dat de aanklachten incorrect zijn doordat MCAS niet geclassificeerd wordt als een vliegtuigonderdeel maar als software. In totaal werd Forkner op zes punten aangeklaagd in oktober 2021. Alle zes aantijgingen hadden te maken met zijn werk en communicatie rond de Boeing 737 MAX. De overige vier aanklachten gaan over zijn post- en draadfraude die ertoe zou hebben geleid dat Boeing foutieve rekeningen heeft verstuurd. De zaak hierover zal komende maand voorkomen bij de rechter.