Tsunami aan vervangingen vliegtuigen op komst

De groeiende economie in grote delen van Azië zorgt tot een explosieve toename van het aantal vliegbewegingen leiden, zo verwacht Airbus. Vol vertrouwen kijkt het bedrijf naar de toekomst.

Groei in Azië

In de komende twintig jaar groeit de passagiersluchtvaart naar verwachting met 5.3% per jaar. Dit, in combinatie met de versnelde uitfasering van oudere minder zuinige toestellen, gaat ervoor zorgen dat alleen al in de Asia-Pacific-regio 17.620 nieuwe toestellen nodig zijn. Dit betreft zowel passagiers- als vrachtvliegtuigen.

In Azië woont zo’n 55% van de wereldbevolking. Met China en India als grootste landen, maar zeker ook met opkomende economieën zoals Indonesië en Vietnam, is er een enorm groeipotentieel. Het BBP neemt hier met zo’n 3.6% per jaar toe, afgezet tegen het wereldwijde gemiddelde een serieus verschil. Een van de gevolgen hiervan zal een uitbreiding van de middenklasse zijn van 1.1 miljard naar 3.2 miljard. Deze mensen zullen het grootste aandeel hebben in de bezetting van het aantal vliegtuigstoelen. Ook zal de luchtvracht uitbreiden door het groeiende aandeel van de Aziaten in bijvoorbeeld online shopping.

Vooral kleinere toestellen

Van de 17.620 toestellen gaat het in 13.660 gevallen over de kleine categorie zoals de Airbus A220- en A320-familie. Daarbovenop komen nog zo’n 2.470 en 1.490 stuks in respectievelijk de midden- en grote categorieën. Luchtvracht in de regio neemt met 3.6% per jaar toe hetgeen ook een uitbreiding van de vloot vereist. Een deel zal bestaan uit omgebouwde passagierstoestellen. Echter van de verwachte 2.440 zullen toch ongeveer 880 doelgericht gebouwde vrachtvliegtuigen worden verkocht over de komende twintig jaar.