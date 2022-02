Verdachte geïdentificeerd dreiging aanslag 787

Japanse autoriteiten hebben bekendgemaakt dat er een verdachte geïdentificeerd is in de zaak rond de aangekondigde aanslag op een Vietnam Airlines Boeing 787.

Dreiging

Op 5 januari jongstleden was een Boeing 787-9 Dreamliner van Vietnam Airlines genoodzaakt het vluchtplan te wijzigen. Dit gebeurde op de route Tokyo-Hanoi vanwege een bedreiging. Via de telefoon was het kantoor van de luchtvaartmaatschappij in Japan verteld dat het toestel, dat zo’n 40 minuten eerder vanaf Tokyo Narita was opgestegen, direct moest terugkeren. Mocht dit niet gebeuren dan zou het vliegtuig uit de lucht geschoten worden.

Na contact met de luchtvaartautoriteiten van Japan werd besloten tot een tussenlanding. Na tweeënhalf uur werd het toestel daarom aan de grond gezet in Fukuoka. Hier werd een veiligheidscontrole uitgevoerd waarna groen licht volgde om de reis naar Hanoi voort te zetten. De 47 passagiers en vijftien man personeel landden om 18:12 lokale tijd in Hanoi. Als reden voor de tussenlanding was tot dan toe alleen een technisch euvel vermeld.

Politieonderzoek heeft nu geleid tot een Japanse man. Aldus het Vietnamese VN Express International zou het gaan om een man zonder mentale problemen die alleen handelde. Tot op heden is het doel dan wel het motief van de man nog niet kenbaar gemaakt.

Loze bedreiging?

In de bedreiging zou het specifieke vluchtnummer genoemd zijn maar werd verder geen woord gerept over het doel of verdere eisen, behalve het terugkeren naar Narita: “Vlucht VN5311 kan beter terugkeren naar Narita of zal neergeschoten worden boven de Baai van Tokyo. Ik ben bereid VN5311 neer te schieten boven de Baai van Tokyo. Het is beter om te keren.”

Bij het ontvangen van het bericht was het toestel de baai echter al voorbij. Dit zorgde er mogelijk voor dat de autoriteiten het vliegtuig weer vrij durfden te geven. Toch is de dreiging serieus genomen. Hierbij hebben mogelijk zowel het neerschieten van vlucht MH17 in juli 2014 als eerdere loze bedreigingen vorig jaar aan het adres van Ryan Air, een rol gespeeld.