Nederland sloeg aanbod PIA af

Augustus vorig jaar werden duizenden mensen uit Kabul geëvacueerd. Hulp van Pakistan International Airlines (PIA) wees Nederland af.

De Taliban greep toentertijd de macht in Afghanistan. Veel inwoners wilden het land ontvluchten en dat leidde tot veel chaos. Op de luchthaven van Kabul liepen burgers over het platform en de startbaan in de hoop een plekje te bemachtigen om het land te ontvluchten. Nederland en andere (Europese) landen stuurden evacuatievliegtuigen naar Kabul. De Verenigde Staten haalden mensen op met een C-17.

Boeing C-17A Globemaster III van de Amerikaanse luchtmacht (USAF) © Leonard van den Broek

Nederland wijst hulp af

Naast de militaire vliegtuigen die Nederland naar Afghanistan stuurde, had ons land de mogelijkheid om hulp te krijgen van PIA. Het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot het aanbod af te wijzen. Uit documenten van een Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), opgevraagd door de NOS, blijkt dat in een mail van een van de ambtenaren staat dat Nederland het verzoek afsloeg, omdat het land kampte met een gebrek aan opvangplekken. “Het COA zit echt propvol. Ze zoeken naar extra locaties waar ze mensen kwijt kunnen, dus we zullen de groepjes waarschijnlijk vrij klein moeten houden. Een heel vliegtuig vol wordt een uitdaging zowel op Schiphol als in de opvang”, schreef de ambtenaar.

PIA had 329 mensen vanuit Kabul kunnen meenemen naar Nederland. Indien niet alle plekken in het vliegtuig opgevuld werden, hadden andere landen die plekken kunnen overnemen. De maatschappij voerde op dat moment al acht vluchten voor andere landen uit. Daarnaast stond er nog één vlucht die volgeboekt was. Tevens lieten de ambtenaren weten dat de kosten waren gedaald. Op dat moment zaten er nog 150 Nederlanders en meer dan honderd Afghanen die in aanmerking komen voor een evacuatievlucht uit Afghanistan en waarvoor dit nog niet was geregeld. Toch wees Nederland extra hulp af. “Met deze aantallen kan er in principe een charter gevuld worden. Maar zoals gisteren is bepaald zullen we de PIA-route eerst gebruiken voor kleine groepjes (15 – 20 personen).”

Nederland doet er alles aan om de evacuatie van mensen uit Afghanistan mogelijk te maken. De afgelopen dagen zijn hiervoor verschillende stappen gezet, maar de veiligheidssituatie in Kabul is fragiel.https://t.co/wrp8dTYmLl pic.twitter.com/taqQLBS7Sx — Ministerie van Defensie (@Defensie) August 17, 2021

Reden ontkend

Echter, het ministerie ontkent deze reden. “Omwille van de veiligheid van de mensen in Afghanistan is er toen voor gekozen geen gebruik te maken van dit aanbod, omdat er in die fase nog veel onduidelijkheid bestond over de veiligheidssituatie in Kabul. Het ministerie wilde niet het risico nemen om in één keer een grote groep bloot te stellen aan een zeer onzekere situatie ter plekke”, aldus het ministerie, geciteerd door de NOS.