Opvolger Elbers getipt: “Voor de hand liggende kandidaat”

Elbers kondigde halverwege januari aan op 1 mei 2023 te stoppen als topman van KLM. Nog altijd is niet bekend wie het stokje overneemt.

Een week na de aankondiging deden geruchten over de eerste mogelijke kandidaten de ronde. PostNL-CEO Herna Verhagen zou de beste papieren hebben. Naar verluidt is eind vorig jaar contact gelegd tussen KLM en de topvrouw. Daarnaast werden namen als Rabobank-topman Wiebe Draijer en chief transformation officer Oltion Carkaxhija genoemd. Tevens zou Pieter Bootsma, hoofd revenu van Air France-KLM, de functie kunnen overnemen.

Opvolger Elbers

Die laatste zou volgens Reinier Castelein van vakbond De Unie een goede kans maken. Hij noemt Bootsma een ‘voor de hand liggende kandidaat’. Het hoofd revenu van Air France-KLM is al sinds 1995 werkzaam bij KLM. In 2019 had hij bijna het stokje van Elbers overgenomen toen de topman (weer eens) overhoop lag met Air France. Volgens de Telegraaf neemt Bootsma de functie van Elbers in ieder geval tijdelijk over.

Met het hoofd revenu zou KLM een topman kunnen krijgen die veel weet over het netwerk en prijsstelling. Echter, de krant schrijft dat hij een minder sterke band heeft met het netwerk in Den Haag. Iets wat erg belangrijk is gezien uitbreiding van Schiphol en KLM die momenteel in grote onzekerheid verkeert. Vorig jaar kwam naar buiten dat de luchthaven niet aan de stikstofregels zou voldoen op het gebied van geluid en overlast. Juridische adviseurs gaven aan dat er ‘draconische maatregelen’ gerealiseerd moeten worden. Gevolg kan zijn dat Schiphol moet inkrimpen. Ondanks dat maakt Bootsma een grote kans het stokje van Elbers over te kunnen nemen. “Maar accepteert hij de eis van vakbonden en ondernemingsraad dat hij hetzelfde mandaat opgelegd krijgt als wat Elbers had”, vraagt Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici zich af.

Voorkeur van topman Air France-KLM

Wie wordt de opvolger van Elbers? Wordt het een Nederlander? Wordt het iemand met een buitenlandse nationaliteit, maar ervaring binnen de onderneming? Of wordt het een voormalige topman- of vrouw van een ander (Nederlands) bedrijf? Als het aan Air France-topman Ben Smith is, wordt het de tweede. Hij ziet in Carkaxhija een ideale opvolger van Elbers. Het is alleen de vraag of de CEO dat voor elkaar krijgt. De Raad van Commissarissen (RvC) wil een Nederlandse opvolger. Air France-KLM ontkent echter de geruchten die in omloop zijn over Carkaxhija.