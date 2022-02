Versoepelingen alom, de luchtvaart blijft achter

Nederland gaat langzaam van het slot. De coronamaatregelen verdwijnen vrijwel allemaal. Dit geldt echter niet volledig voor de luchtvaartbranche.

Einde aan meeste maatregelen

Afgelopen dinsdagavond maakte Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, bekend dat met ingang van 25 februari vrijwel alle coronamaatregelen komen te vervallen. Dit met inbegrip van de mondkapjesplicht. Het einde voor het gezichtsmasker geldt echter niet voor alle sectoren: in het openbaar vervoer, op de luchthaven en ook in het vliegtuig blijft het dragen van een mondneuskapje voorlopig verplicht. Met het oog op kwetsbare bevolkingsgroepen wordt de mondkapjesplicht nog niet opgeheven. Dit tot in ieder geval 15 maart wanneer er een nieuw evaluatiemoment is van het Outbreak Management Team (OMT).

De komende tijd worden de versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd in twee stappen. Reeds komende vrijdag verruimen de openingstijden voor de horeca. In plaats van een sluitingstijd van 22:00 uur zal dan een nieuwe uiterlijke sluitingstijd van 01.00 uur gehanteerd worden. De tweede en meer rigoureuze stap vindt plaats op 25 februari. Dan verdwijnt de anderhalve meter afstand en de uiterlijke sluitingstijd vrijwel overal. Ook zal de zogeheten coronapas niet meer algemeen worden gebruikt als toegangsbewijs. Voor grote evenementen binnen zal wel getest moeten worden; tegenwoordig is dit bekend als een 1G-beleid.

Reisadvies

Vrijwel alleen het openbaar vervoer en de luchtvaart blijven dus gebonden aan het gebruik van mondkapjes. Wat wel een versoepeling is die belangrijk zal zijn voor de reiziger is de verandering van het beleid ten aanzien van reisadviezen. In plaats van de situatie omtrent Covid-19 zullen weer de criteria van voor de crisis zoals veiligheid, natuurrampen etc. leidend worden bij het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies naar diverse landen zal dan ook in de positieve zin veranderen.