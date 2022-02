Wel willen maar niet mogen: studentenhuisvesting onder vliegroute

Dat geluidshinder van de luchthavens in Nederland en omwonenden geen goede combinatie is, is bekend. Nu doet er zich wel een erg lastige situatie voor: tijdens een woningtekort is de wens om van leegstaande kantoorpanden in Amstelveen woonruimte te maken voor -in dit geval- studenten groot maar het Rijk steekt daar een stokje voor.

Tegenover de Volkskrant verklaart de betrokken wethouder van Amstelveen, Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, D66) het volgende: ‘Het lijkt of we speelbal zijn geworden tussen ministeries die verschillende signalen afgeven.’ Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken – verantwoordelijk voor wonen – stimuleert woningbouwprojecten, terwijl Infrastructuur en Waterstaat – verantwoordelijk voor luchtvaart – juist niet meewerkt, vindt de gemeente.

Negen jaar is Amstelveen reeds bezig met een nieuwe bestemming voor de kantorenwijk Kronenburg, grenzend aan de studentencampus Uilenstede. Met de eigenaren van grond en kantoren werd overeenstemming bereikt over de transformatie van het gebied, waar onder meer 2.500 broodnodige studentenwoningen moeten worden gerealiseerd.

Procederen

Zowel de gemeente als de eigenaar van de panden en de studentenhuisvestingsorganisatie DUWO zijn erg blij met de plannen. Toch is het allerminst zeker of ze doorgang kunnen vinden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat het bestemmingsplan botst met het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol. Deze padstelling tussen het Rijk en de gemeente leidt nu tot een zaak bij de Raad van State. Het geval doet ietwat denken aan een zaak tussen de gemeente Onderbanken en het Rijk over bomenkap en AWACS-toestellen van de NAVO.

Wethouder Gordon is vastberaden het plan door te zetten en wijst op de grote mate van detail waarin het plan is uitgewerkt. De 2.500 studentenkamers en 1.580 andere wooneenheden vallen niet onder ‘reguliere woningbouw’, maar ‘tijdelijke bewoning’. Met geluid van de aanvliegroute zal rekening gehouden worden bij het bouwen. Ook nemen de partijen, anders dan de Inspectie Leefomgeving mee dat de bewoning tijdelijk is en dat er dus minder blijvend gezondheidsrisico is. ‘Gemiddeld gaan de studenten er pakweg 2,5 jaar wonen. In veel beter geïsoleerde woningen dan die een eindje verderop staan in Uilenstede. Daar wonen 3.400 studenten, onder dezelfde vliegroute.’ Ook de GGD zou het hiermee eens zijn.