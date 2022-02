KLM presenteert jaarcijfers 2021

KLM zet het herstel uit de coronacrisis voorzichtig voort. De maatschappij sloot het vierde kwartaal van 2021 opnieuw met zwarte cijfers af.

De omzet bedroeg 2.038 miljoen euro. Dat is een kleine miljoen meer dan KLM in het vierde kwartaal van 2020 kon noteren. Over het hele jaar boekte de maatschappij een operationeel verlies van 227 miljoen euro. Tevens is dat een verbetering ten opzichte met het jaar ervoor: toen was het verlies 1.154 miljoen euro. Daarentegen steeg de omzet afgelopen jaar naar 6.065 miljoen euro. In 2020 was dat 5.120 miljoen euro.

Dat de cijfers beter zijn dan vorig jaar heeft te maken met de (deels opgeheven) reisrestricties. In 2020, het jaar dat het coronavirus uitbrak, waren die in veel landen erg streng. Dit jaar kregen maatschappijen eveneens in het eerste halfjaar met restricties te maken, maar in het tweede deel werden die in een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, (grotendeels) opgeheven.

Elbers vol lof over cijfers KLM

Daarnaast zag KLM dat mensen steeds vaker per vliegtuig naar hun bestemming vertrokken. De luchtvaartmaatschappij verwelkomde in het vierde kwartaal 5,2 miljoen passagiers aan boord. Vooral in de herfst- en kerstvakanties nam de vraag naar vluchten toe. Dat gold tevens voor dochteronderneming Transavia. Echter, KLM denkt dat er veel onzekerheid blijft omtrent veranderende inreisregels van landen. Voorbeelden daarvan zijn boosters en testverplichtingen. Die laatste gelden wanneer reizigers terugkeren in Nederland vanuit buiten de Europese Unie. KLM heeft daar geen goed woord voor over.

Ondanks dat spreekt KLM-topman Pieter Elbers, die per 1 mei 2023 zijn werkzaamheden als CEO bij de maatschappij beëindigt, vol lof over de resultaten. “Deze cijfers laten de veerkracht van KLM zien. Na bijna twee jaar crisis zet het herstel dat in het derde kwartaal van 2021 zichtbaar werd zich in het vierde kwartaal door, dankzij de loyaliteit van onze klanten en de enorme inzet van KLM-collega’s. Dat geeft energie voor de lange weg naar volledig herstel die nog voor ons ligt. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken”, licht hij toe in een verklaring.