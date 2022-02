KLM ziet probleem: “Dat jaagt reizigers op kosten”

De reisadviezen worden steeds meer versoepeld. Tóch blijven enkele maatregelen gelden, tot ongenoegen van KLM.

Reizen buiten de Europese Unie was tijdens de coronacrisis lastig. Testen, vaccinaties, gezondheidsverklaringen, noem het allemaal maar op. Maar vanaf eind deze maand wordt het makkelijker om buiten Europa te reizen. De Rijksoverheid laat op haar website weten dat de landen buiten de EU die vóór de uitbraak van het coronavirus kleurcodes groen of geel hadden, deze terugkrijgen. Daarnaast vervalt per 25 februari de quarantaineplicht bij aankomst in Nederland. Ondanks dat moeten reizigers die terugkeren uit een land buiten de EU een negatieve test kunnen aantonen. Dat geldt tevens voor gevaccineerden. Wanneer reizigers arriveren uit landen binnen de EU hebben zij een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag nodig.

Onvrede bij KLM

Om die testverplichting staan weinig mensen te springen. KLM, dat zich al eerder uitliet over reisadviezen van de overheid, ziet in het behouden van een test bij terugkomst een kostenpost voor reizigers. “Om de veranderde reisadviezen echt effectief te laten zijn, is het nodig dat de PCR-testverplichting voor gevaccineerde reizigers wordt opgeheven. Deze verplichting geeft onzekerheid bij reizigers en jaagt hen op kosten”, licht een woordvoerder van de maatschappij toe tegenover de Telegraaf. De kosten voor een PCR-test lopen al gauw op tot honderd euro per persoon.

Mutaties buiten de deur houden

Dat Nederland deze maatregelen in stand houdt, heeft volgens de krant ermee te maken dat het ministerie van Volksgezondheid dwarsligt bij de opheffing van een test bij terugkomst. Minister Ernst Kuipers gaf in de persconferentie aan dat mensen die terugkeren naar Nederland een PCR-test of antigeentest moeten doen, om de kans dat nieuwe varianten zich in ons land aandienen zo klein mogelijk te houden. “Als mensen positief testen, komen ze het vliegtuig niet in”, zei Kuipers. Frank Oostdam van ANVR snapt weinig van de logica. “Wij gooien hier alles open, terwijl er sprake is van torenhoge besmettingscijfers, terwijl het aantal besmettingen in het land waaruit men reist veel lager is. Dan is dat onbegrijpelijk, want testen heeft dan weinig zin. Andere landen als België en Frankrijk schrappen deze verplichting ook”, zegt hij.