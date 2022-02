Piloten hebben handen vol aan voorjaarsstormen

Donderdag en vrijdag razen Dudley en Eunice over Nederland. Op Schiphol mogen de piloten zich weer van hun beste kant laten zien.

Het KNMI heeft voor vrijwel alle provincies, behalve Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, code geel afgegeven. Net zoals twee weken geleden, toen storm Corrie over het land raasde, komen er harde windstoten voor. In het midden en noorden van Nederland lopen die op tot 75-90 km/h. Aan de noordkust kunnen ze zelfs toenemen tot 100 km/h. Verwacht wordt dat de wind uit het zuidwesten geleidelijk afneemt.

Verwachting vandaag en morgen: Onstuimig met vandaag vooral in het noorden zware #windstoten. Vrijdag zeer zware #windstoten. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/INFcOb8ta0 — KNMI (@KNMI) February 17, 2022

Schiphol

In tegenstelling tot storm Corrie blijkt uit gegevens van Flightradar24 dat maatschappijen hun vluchten van en naar Amsterdam niet hebben hoeven te annuleren. Wel week één toestel woensdagavond uit. Een Boeing 777-300 van Emirates (EK149) besloot na een paar rondjes Amsterdam te landen op Paris Charles de Gaulle Airport. Daarnaast liep een aantal vluchten flinke vertraging op. Zo werd een vrachtvliegtuig van Malaysia Airlines om 6:55 uur op Schiphol verwacht, maar dat werd 10:15 uur. Soortgelijk verhaald voor een KLM-vlucht uit Mumbai die om 10:00 uur landde in plaats van om 7:35 uur. Momenteel landen toestellen op de Buitenveldertbaan en stijgen ze op op de Kaagbaan. Eerder vanochtend werd zelfs de Oostbaan in gebruik genomen.

De EK149 week woensdagavond uit naar Paris Charles de Gaulle Airport © Flightradar24.com

Corrie

Het is de tweede storm in twee weken. Eind januari hadden piloten hun handen vol aan storm Corrie. Met windstoten die konden oplopen tot 90-110 km/h moesten de vliegers vlak voor de landing op Schiphol (en andere Europese luchthavens) nog even hard aan het werk. Tevens besloten maatschappijen vluchten te annuleren. Uit voorzorg cancelde KLM 160 vluchten. Daarnaast liepen de vertragingen op tot vier uur.