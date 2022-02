Eneco voert vrijdagavond inspectievluchten uit boven Utrecht en Nieuwegein. Reden daarvan is het in kaart brengen van warmteplaatsen.

Het propellervliegtuig van het bedrijf Miramap, een bedrijf dat zich bezighoudt met onder meer het maken van luchtfoto’s en het hele proces daar omheen, gaat tussen zonsondergang en 23:00 uur de lucht in. Verwacht wordt dat het toestel enige tijd boven hetzelfde gebied boven en rondom Utrecht heen en weer gaat vliegen. Op die manier moet het bedrijf vaststellen of er onregelmatigheden in het warmtenet zitten. Daarnaast constateert Miramap of er onderhoud nodig is.

Testvluchten boven Utrecht

Omdat de vluchten in de avond uitgevoerd worden, koos het bedrijf ervoor een stiller vliegtuig in te zetten. In totaal beschikt het bedrijf over twee toestellen. Komende vrijdag gaat de Vulcanair P.68C, met registratie PH-MAV, de lucht in. Deze machine is de nieuwste van de twee. In 2021 werd deze in gebruik genomen. Daarnaast heeft Miramap een Partenavia P.68C-TC, met registratie PH-MAS, in dienst. Deze wordt al sinds juli 2019 gebruikt. Eneco geeft aan dat de PH-MAV boven Utrecht en Nieuwegein echter voor ‘enige geluidsoverlast’ kan zorgen. “Afhankelijk van de aanvliegroute en eventuele windrichting, kan het vliegtuig ook in de omringende gemeenten te horen zijn”, zegt het bedrijf tegen het Utrechtse DUIC.

Vanavond vliegen we over Utrecht en Nieuwegein voor een inspectie van de stadswarmtenetten. Meer informatie: https://t.co/KBe8NPx0Zr — Eneco (@Eneco) February 11, 2022

Weersomstandigheden

Dat het nieuws zo kort van tevoren wordt aangekondigd, heeft te maken met de wisselvallige weersomstandigheden. Wanneer de omstandigheden ongunstig zijn, kan het proces boven Utrecht en Nieuwegein niet goed uitgevoerd worden. “Het scannen van de warmtenetten is alleen mogelijk als het droog, helder, koud en donker is. Dan levert de thermografische scan de beste beelden op.” Eerder deze maand kondigde Jan Schuring, directeur van Technology Base, aan dat het Koninklijk Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) op Twente Airport testvluchten uit kan gaan voeren. In tegenstelling tot het project van Eneco gaat dit over het experimenteren met onder meer steilere aanvliegroutes.