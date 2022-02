Twee vliegtuigen wijken achter elkaar om zelfde reden uit

Op Tenerife South Airport zetten afgelopen zaterdag twee vliegtuigen versneld de landing in omdat een passagier een hartstilstand had gekregen.

De eerste vlucht betrof er een uit Aarhus (Denemarken). Een Boeing 737-800 van Go2Sky, registratie OM-GTH, was om 9:30 uur vertrokken vanuit de Deense stad op weg naar Tenerife South Airport. De piloten lieten aan de luchtverkeersleiding weten dat er passagier aan boord zat met hartproblemen. Op die manier zou het toestel voorrang krijgen op andere vliegtuigen. De Boeing arriveerde uiteindelijk om 13:30 uur lokale tijd op het Canarische eiland. Op de luchthaven bevinden zich de hulpdiensten van de Canarische Eilanden (SUC). Ook is er een helikopter aanwezig. Er volgde meteen actie na de landing van de machine van Go2Sky.. Verdere details zijn niet bekend.

Het eerste toestel arriveert met een passagier die een hartstilstand gekregen heeft © Flightradar24.com

Twee vliegtuigen met zelfde probleem

Kort daarna kwam er opnieuw een melding bij de luchtverkeersleiding binnen, nu van een Boeing 787 van TUI die onderweg was vanuit Birmingham naar Espargos (Kaapverdische eilanden). De G-TUIB was om 10:00 uur lokale tijd vanuit het Verenigd Koninkrijk vertrokken en maakte circa drieënhalf uur later een landing op Tenerife South Airport, vanwege een hartstilstand bij een 75-jarige passagier. In juli vorig jaar moest een Ryanair-toestel eveneens een voortijdige landing maken vanwege een 84-jarige man die vermoedelijk werd getroffen door een hartstilstand. Tijdens de vlucht werd hij gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Vlak na de Boeing 737-800 van Go2Sky maakt de Boeing 787 van TUI een noodlanding met dezelfde reden © Flightradar24.com

Toen het TUI-vliegtuig arriveerde op de luchthaven van de het Canarische eiland stelde de SUC volgens 1-1-2 Canarias vast dat het inderdaad om een hartstilstand ging. Zij startte met een reanimatie. Vervolgens is de man door het ambulancepersoneel naar het universitaire ziekenhuis Nuestra Senora de la Candelaria gebracht. Naar verluidt zou de 75-jarige man de hartstilstand hebben overleefd, maar is zijn toestand ernstig. De 787 stond ongeveer twee uur aan de grond en heeft daarna de route richting Espargos vervolgd. Daar arriveerde het toestel rond de klok van 16:30 uur lokale tijd.