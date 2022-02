Eerste stap herstel Schiphol gezet

Schiphol heeft het afgelopen jaar een verlies geleden van 287 miljoen. Desalniettemin is de luchthaven optimistisch.

In 2020 was het verlies nog 521 miljoen euro. De luchthavengroep heeft daarmee een belangrijke stap gezet in het herstel. De netto-omzet van het bedrijf is in 2021 met 18,6 procent gestegen naar 816 miljoen euro. Uit de NOW-loonsteunregeling heeft de luchthaven 84 miljoen euro ontvangen. Om break-even te komen heeft het bedrijf, ondanks de stijging van 23 procent, nog een extra impuls in de reizigersaantallen nodig. CEO Dick Benschop schat in dat er ongeveer 40 miljoen passagiers nodig zijn om de Schiphol Group kostenneutraal te laten opereren.

“Het is onze ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. Er zijn twee belangrijke trends aan te wijzen die bepalend zullen zijn voor de manier van reizen: digitalisering en duurzaamheid. Wij willen sterker uit de coronacrisis komen. Onze organisatie is in 2021 met 20% gekrompen, maar tegelijkertijd ook fitter geworden. We houden onze uitgaven nauwlettend in de gaten, maar blijven stevig investeren in veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie, met in 2022 een budget van 800 miljoen euro. Voor 2022 verwachten we verder herstel. Het is duidelijk dat mensen graag reizen wanneer dat kan. Er blijft ook onzekerheid, omdat de wereld in 2022 nog steeds te maken heeft met de race tussen vaccinaties en mutaties. We kijken uit naar een belangrijk jaar met een agenda die vorm geeft aan de toekomst van de Group en Schiphol.” Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group

Vliegbewegingen