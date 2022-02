TUI 787 wijkt anderhalf uur na take-off uit

Een Dreamliner van TUI week afgelopen vrijdagochtend uit naar Nantes na te zijn opgestegen van Brussels Zaventem.

De Boeing 787, met registratie PH-TFL, vertrok om 8:00 uur vanaf de Belgische luchthaven richting Havana (Cuba) en Cancun (Mexico). Halverwege Frankrijk moest het vliegtuig echter uitwijken. “Het is een vlucht naar Havana en Cancun die omwille van een medische interventie heeft moeten landen op Nantes in Frankrijk”, zegt een woordvoerder van TUI tegen het Belgische HLN. In juli vorig jaar moest een Ryanair-toestel eveneens door medische redenen uitwijken naar Nantes. Toen kreeg een 84-jarige passagier aan boord vermoedelijk een hartstilstand. Daarnaast landden vorige week twee vliegtuigen achter elkaar op de luchthaven van Tenerife South Airport om dezelfde reden.

De PH-TFL week na take-off uit naar Nantes © Flightradar24.com

787 wijkt uit naar Nantes

“Er was een medisch noodgeval, waardoor een passagier van boord moest. Blijkbaar was het ernstig gesteld met die persoon. Die is vrij snel van boord gehaald en sindsdien zitten we hier al vijf uur te wachten”, laat een passagier weten die op dat moment aan boord zat. Vervolgens Daarna moesten alle inzittenden nog eens negen uur op de luchthaven van Nantes verblijven.

Probleem was dat de aanwezige crew niet verder mocht vliegen naar Cuba. “Door het tijdsverlies zal de crew niet de hele vlucht kunnen uitvoeren en zal dus het vliegtuig naar Brussel moeten terugkomen voor een nieuwe crew die dan pas begint te werken”, vervolgt de woordvoerder van TUI.

Passagiers ontvangen vergoeding

In eerste instantie vreesden de passagiers dat ze geen vergoeding zouden krijgen. “Compensatie zal niets worden, want het was een medische interventie”, zei een van hen toentertijd tegen HLN. De woordvoerder bevestigde dat: “Het gaat om een medische noodlanding, dat is niet hetzelfde als een technisch defect.” Echter, zaterdagavond berichtte TUI dat de reizigers dat alle inzittenden een bedrag van 450 euro ontvangen. De maatschappij benadrukt dat het niet om een voucher gaat. Dit bedrag is ongeveer evenveel als het vliegticket dat ze moesten betalen voor de vlucht naar Havana en/of Cancun.