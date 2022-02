Vrees voor gevolgen krimp KLM

Onlangs kwam toezichthouder Jeroen Kremers met een rapport over KLM. Gevreesd wordt dat veel bedrijven uit Nederland zullen vertrekken.

In het rapport, dat overigens op veel kritiek stuitte, stelt Kremers dat de maatschappij belastingontwijking faciliteert door piloten die in het buitenland wonen gratis naar Nederland te laten vliegen. Daarnaast vindt de toezichthouder dat KLM, dat in de coronacrisis al flinke financiële klappen te verwerken kreeg, nog eens 400 miljoen euro extra moet bezuinigen. Bovendien hamerde Kremers op verdere kostenreducties en productiviteitsverbetering. In 2020 werd hij aangesteld om de afspraken omtrent het noodleningenpakket (zoals kostenbesparingen, salarisverlagingen en milieuafspraken) te controleren.

Afname KLM-vluchten?

In de Tweede Kamer wil men dat het vliegverkeer binnen een straal van 700 kilometer wordt vervangen door de trein. Binnen 700 kilometer ligt een groot aantal bestemmingen van KLM. Deze zouden daardoor verdwijnen. “Maar als het laatste stuk van deze verbinding door politieke bemoeienis alleen nog per trein wordt aangeboden, vliegt deze passagier gewoon via Heathrow naar Brussel. Als die korte verbindingen verdwijnen, kunnen de langeafstandsvliegtuigen niet meer gevuld worden en verdwijnen”, zegt Daan Lenderink, directeur van Schiphol Travel International, tegen de Telegraaf.

Nederland is vrijwel het enige land waar in het parlement anders gedacht wordt over vliegen. In landen in het Midden-Oosten en Noord-Amerika, én zelfs in West-Europa, denkt men niet aan een krimp van de luchtvaartsector. “De vervoersstromen zoals deze nu internationaal bestaan, zijn er over een aantal jaren nog steeds. De vraag is alleen of deze mensen via Amsterdam zullen en kunnen blijven vliegen. Zo nee, dan heeft KLM geen andere keus dan de onrendabele lijnen op te heffen en dan hebben we niks meer.”

Bedrijven vertrekken

Vanaf Schiphol kan de (zaken)reiziger 317 bestemmingen bereiken. Indien het streven van een meerderheid van de Tweede Kamer doorgezet wordt, kan dit aantal fors afnemen. Uit een onderzoek van Schiphol Travel International, dat ingezien is door de Telegraaf, zouden onder meer elektronicaconcerns, scheepsbouwers en kledingketens loeren op een vertrek. “Tachtig procent van de grote bedrijven geeft aan dat inkrimping van het routenetwerk van KLM een desastreus effect heeft op het vestigingsklimaat. Sommige bedrijven geven zelfs aan dat een verhuizing naar het buitenland nu al op de agenda staat”, aldus Lenderink.

Naast het vertrek van bedrijven lijkt de overstapfunctie het zwaar te verduren te krijgen. Nu vliegen reizigers geregeld uit omringende landen naar Nederland om vanuit daar naar een verre bestemming te vliegen, maar dat zal eveneens ophouden te bestaan. “Politici gaan hier voorbij aan het feit dat de luchtvaart een mondiale markt is met bestaande internationale vervoersstromen. Als gevolg van eenzijdig ingrijpen verdwijnen veel verbindingen en zullen bedrijven zich elders gaan vestigen. Het eenzijdig opleggen van beperkingen met een Nederlandse bril op zien we bijvoorbeeld ook terug in de stikstofcrisis, een puur Nederlandse aangelegenheid die men bijvoorbeeld in Duitsland helemaal niet kent.”