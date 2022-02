AirAsia-vliegtuig maakt noodlanding vanwege dier in cabine

Een Airbus A320 AirAsia maakte vorige week donderdag een noodlanding nadat er een slang aan boord opgemerkt was.

Het ging om een binnenlandse vlucht vanuit Kuala Lumpur (Maleisië) naar Tawau. Tijdens de vlucht constateerden passagiers dat een slang op het vliegveld van vertrek de cabine in geglibberd was. Daarna besloten de piloten een noodlanding te maken in Kuching. “De veiligheid en het welzijn van onze gasten en bemanning is altijd onze hoogste prioriteit. Op geen enkel moment is de veiligheid van gasten of bemanning in gevaar geweest”, schrijft Liong Tien Ling, hoofd van veiligheid van Air Asia, in een email aan CNN. Na de landing werd de slang van boord verwijderd en werd de cabine ontsmet. Vervolgens zette het vliegtuig de route voort richting Tawau. “De gezagvoerder heeft de nodige maatregelen genomen en de vlucht is zo snel mogelijk veilig vertrokken naar Tawau.”

Beelden vastgelegd op AirAsia-vlucht

Een passagier legde beelden van de ongeïdentificeerde slang vast. Deze werd gespot in de verlichting boven in de cabine. Met de passagiers kon het dier (nog) geen fysiek contact maken. Dat een ongewenste passagier meereist, kan volgens het hoofd van veiligheid zomaar gebeuren. “Dit is een zeer zeldzaam incident dat van tijd tot tijd in elk vliegtuig kan voorkomen”, zegt hij.

Naast slangen kunnen eveneens andere dieren zomaar aan boord stappen (of glibberen of vliegen). Begin dit jaar vloog een vogel de cabine van een vliegtuig in. Het toestel stond op het punt te vertrekken vanuit Brussel naar de Verenigde Staten. Eenmaal in de lucht merkten passagiers op dat er een vogel aan boord zat. Op beelden is te zien dat het diertje rondvliegt. In tegenstelling tot de AirAsia-vlucht werd er voor de vogel geen noodlanding gemaakt, maar werd deze vrijgelaten nadat de machine geland was in de VS. “Het krijgt waarschijnlijk een ijskoude vanille latte en leeft zijn beste Amerikaanse leven”, grapte een vrouw die in eerste instantie medeleven toonde met het diertje.