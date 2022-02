Rotterdam The Hague Airport lijkt niet te willen luisteren

Rotterdam The Hague Airport en luchtvaartmaatschappijen willen verder groeien. Dat stuit op forse weerstand.

Sterker nog, bewonersgroepen zouden uit een overleg willen stappen dat over een nieuw luchthavenbesluit gaat waarin Rotterdam The Hague Airport aangeeft hoe het zich over de komende jaren wil ontwikkelen. Momenteel wordt er op de Zuid-Hollandse luchthaven tussen 7:00 en 23:00 uur gevlogen. Bewonersgroepen willen dat die tijd korter wordt. Eerder liet GroenLinks Rotterdam weten dat het vliegveld zelfs voor andere doeleinden ingezet zou kunnen worden.

Verzet

Echter, Rotterdam The Hague Airport en betrokken luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen fel tegen de wensen van de bewonersgroepen. Volgens Hans Schendstok, die onlangs uitgenodigd werd voor het participatieproject, is onderhandelen met de partijen ‘onmogelijk’. “De andere partijen zijn nauwelijks bereid om iets te doen met de wensen van de omwonenden. Bewoners willen minder vluchten, minder herrie en een schonere lucht. Maar de vliegmaatschappijen willen alleen maar méér groei, méér vliegen. Met nog meer overlast als gevolg”, licht hij toe in gesprek met PZC. “Er zijn grote tegenstellingen. En je hoopt dat in zo’n traject iedereen probeert nader tot elkaar te komen, maar daar is geen sprake van. De ene partij heeft niets, de andere wil juist méér.”

Aanvraag Rotterdam The Hague Airport

Als de bewonersgroepen daadwerkelijk uit het overleg stappen, wil Schendstok voorkomen dat er een aanvraag van Rotterdam The Hague Airport naar het ministerie gaat waarmee bewoners zouden kunnen leven. “Dan hebben we helemaal geen poot meer om op te staan. Wij willen geen legitimatie geven aan een aanvraag die niet zal leiden tot minder overlast en ruimte voor woningbouw, maar die juist nog meer herrie en vervuiling zal veroorzaken. We kunnen nu zelfstandig onze eigen zienswijze indienen, om in elk geval duidelijk te maken wat de bewoners willen: minder lawaai, een schonere lucht en leefbare ruimte voor woningen”, aldus Schendstok.