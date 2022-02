Elbers vergelijkt: “In de supermarkt zie je dat ook”

De olieprijzen rijzen al enige tijd de pan uit. De spanningen aan de grens van Oekraïne en Rusland doen daar nog eens een schep bovenop.

Begin deze week moesten handelaren voor een vat Noordzeeolie omgerekend iets meer dan 85 euro aftikken. Dit is de hoogte prijs in zeven jaar. Naast de olieprijzen zijn de prijzen van benzine en diesel omhooggegaan. Volgens UnitedConsumers betaalde men afgelopen dinsdag voor benzine 2,184 euro. Normaal gesproken ligt dat onder de twee euro.

KLM-topman Pieter Elbers laat weten dat de maatschappij gevolgen ondervindt van de prijsstijging. Dat moet KLM doorberekenen in ticketprijzen, net zoals dat de maatschappij de verhoogde havengelden op Schiphol in de toekomst moet meerekenen. “De prijs van een vliegticket is deels het gevolg van vraag en aanbod. Hoewel wij het prijsrisico van olie deels afdekken, kunnen hogere olieprijzen als gevolg van onder meer de spanningen in de Oekraïne tot hogere ticketprijzen leiden. De prijsstijging moet ergens terugkomen, als wij winst willen maken. Dat zie je in de supermarkt ook”, aldus Elbers in gesprek met de Telegraaf.

Elbers over herstel KLM

Eerder deze week openbaarde KLM de jaarcijfers van 2021. Hoewel de cijfers nog ver van het oude niveau zitten, merkt de maatschappij wel dat het financieel de goede kant op gaat. De omzet bedroeg 2.038 miljoen euro, terwijl het in het vierde kwartaal van 2020 een kleine miljoen minder noteerde. Echter, de maatschappij boekte een operationeel verlies van 227 miljoen euro. Dat is weliswaar een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor.

Elbers laat weten dat KLM tijdig ingreep. Midden in de coronacrisis had het bedrijf het financieel zwaar, maar nu lijken de ingrepen zijn vruchten af te werpen. “We hebben direct bij het begin van de crisis snel ingegrepen en fors gesneden. Je ziet dat de bezetting aan boord omhooggaat, van 27% naar 67% op de verre vluchten en van 50 naar 70% op de Europese vluchten. Er komt geen aanvullende reorganisatie, anders kunnen we de operatie niet draaiend houden en weer verder opschalen als er meer grenzen opengaan. Het personeel heeft al tot 20% arbeidsvoorwaarden ingeleverd, en je ziet dat dit zich al uit begint te betalen.”