Ondernemingsraad KLM spant rechtszaak aan

Het conflict over een zetel in het bestuur van Air France-KLM zet zich voort. De ondernemingsraad van KLM staat in mei voor de rechter.

Al sinds vorig jaar is de ruzie aan de gang. In oktober 2021 zou een KLM-medewerker niet mogen toetreden tot het bestuur van Air France-KLM. Terence Tilgenkamp zou mogelijk de functie van Mathi Bouts overnemen aangezien die met pensioen gaat. Bouts is het enige KLM-personeelslid in het bestuur in Parijs. Dat Tilgenkamp naar voren geschoven werd leidde tot forse kritiek, omdat er voor zijn aanstelling helemaal geen draagvlak zou zijn geweest. De OR zag liever Dario Fucci de zetel overnemen.

Tilgenkamp zou volgens velen aan de kant van Air France-KLM-topman Ben Smith staan. Hij wil dat er een einde komt aan de zelfstandigheid van KLM. Daarentegen staat Fucci meer aan de zijde van KLM-CEO Pieter Elbers. Begin januari werd bekend dat de topman geen derde termijn ingaat. Dat betekent dat Elbers per 1 mei 2023 geen topman van de maatschappij meer is.

KLM-werknemers laten van zich horen

De manier waarop Tilgenkamp is aangesteld, is volgens de OR tegen de afspraken die met de top van het bedrijf gemaakt zijn. De wet stelt dat Air France drie werknemerszetels heeft. De vierde zetel zou daarom ingevuld kunnen worden door een kandidaat van de Nederlandse kant. Dit gaat altijd op deze manier, maar dit jaar zouden de regels aan de laars gelapt zijn. Met de rechtszaak willen werknemers kenbaar maken dat ze zich ‘gepiepeld’ voelen door hun collega’s uit de Europese OR. Tevens willen zij misstanden aan de kaak stellen.

Hoewel de Nederlandse kant Fucci naar voren schoof, was het Tilgenkamp die uiteindelijk bestuurder is geworden bij Air France-KLM. Dit zou volgens ingewijden veroorzaakt zijn door ‘spelletjes achter de schermen’. “Terence heeft knap campagne gevoerd voor zichzelf in het bedrijf, maar is vergeten zijn collega’s bij KLM mee te nemen in zijn gang naar het pluche”, aldus een insider tegen de Telegraaf.