Australië van het slot

Australië heeft vanwege de coronacrisis twee jaar lang haar grenzen gesloten gehouden. Deze maandag komt hier verandering in. Buitenlandse reizigers die zijn gevaccineerd tegen Covid-19 zijn weer welkom, zo meldt persbureau Reuters.

Vliegen Down Under

Reeds vandaag zullen meer dan vijftig internationale vluchten landen in Australië. Iets dat twee jaar lang niet gebeurde. Sydney zal met 27 inkomende internationale vluchten het vaakst aangedaan worden. Voor inwoners van Australië is het vooral uitermate prettig weer herenigd te kunnen worden met familieleden in het buitenland die zij lang niet hebben kunnen zien. Scott Morrison, de premier, sprak van „een heel opwindende dag, waar ik al heel lang naar uitkijk”.

Economisch herstel

De toerismesector van het land bracht, voor alle Covid-perikelen, meer dan zestig miljard Australische dollar in het laatje. Dat is omgerekend om en nabij de 38 miljard euro. Ook was zo’n vijf procent van de beroepsbevolking actief in deze sector. Nu de golf van de Omikron-variant over zijn piek heen lijkt te zijn wordt er versoepeld en hoopt men dat de sector herstelt. Dat het niveau van voor de crisis snel weer gehaald wordt lijkt onwaarschijnlijk. De eis van volledige vaccinatie is in sommige gevallen, denk aan Novac Djokovic, toch een hindernis. Australische staten en territoria hebben een grote mate van autonomie. Quarantaine-eisen die hier gelden blijven voorlopig dan ook nog van kracht.