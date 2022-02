Helikopter crasht tussen zwemmers | Video

Een helikopter stortte afgelopen zaterdag vlak voor een strand van Miami Beach neer onder het toeziend oog van tientallen strandgangers.

De Robinson R44, die geregistreerd staat op de naam HD Aviation Service, verongelukte om 13:20 uur lokale tijd. Op dat moment zaten drie mensen aan boord. Twee van hen werden naar het Jackson Memorial Hospital gebracht. De derde inzittende raakte volgens de Miami Beach Police niet gewond, net zoals alle mensen die op dat moment op het strand zaten. Wat de oorzaak van de crash is, is nog niet bekend. De National Transportation Safety Board (NTSB) doet onderzoek.

Strandgangers zien helikopter live crashen

Greg Woods was een van die strandgangers die het ongeluk live zagen gebeuren. “Plotseling hoorden we een helikopter die we eerst nog niet zagen totdat hij ongeveer 20 voet (omgerekend 6 meter) boven het water was en toen klonk het plotseling alsof hij vermogen verloor waarna het toestel te water raakte”, aldus de ooggetuige tegen CBS Miami. “Het zag er niet naar uit dat iemand gewond was, het zag eruit als een vrij zachte landing. Ik denk dat ze gewoon een aantal mensen uit voorzorg helpen, maar het lijkt erop dat iedereen in orde was en veel mensen hielpen mee.”

Joe Siniscalchi merkte op dat het in a split second gebeurde. “Plotseling hoorde je een geluid als een luide auto en iemand zei: ‘Dat ziet er echt laag uit.’ Ik draaide me om en zag dat de helikopter te water raakte. (…) Het gebeurde heel snel. Iedereen begon te rennen en te zwemmen om de mensen eruit te halen, het lijkt erop dat ze hen (inzittenden, red.) er vrij snel eruit hebben gehaald”, schetst de strandganger.

Eind vorig jaar stortte eveneens een helikopter neer voor de kust van Madagaskar. De minister van Politiezaken, een van de inzittenden, slaagde erin het toestel te verlaten en zwom in een half etmaal naar de kust. Ook twee van de andere reizigers overleefden de crash.