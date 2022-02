Olympische terugvlucht in het oranje

Na een succesvolle Olympische campagne in Beijing keren de sporters, behangen met 17 stuks aan olympisch eremetaal, terug naar Nederland. Geheel in stijl, en traditiegetrouw sinds de spelen in Rio de Janeiro van 2016, gebeurt dit in de Orange Pride Boeing 777 van KLM.

Oranje terugvlucht

Naar verwachting zal het vliegtuig omstreeks 16:00 in Amsterdam landen. Dit nadat het om 12:04, een halfuur later dan gepland, uit Beijing was vertrokken. Vijf jaar geleden werd de Orange Pride bij de olympische medaillevlucht verwelkomd door twee F-16’s. Dit jaar is er van een dergelijk welkom geen aankondiging gedaan. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de olympiërs bij aankomst wel getrakteerd worden op een grootscheeps applaus van de overige inzittenden van het toestel en de fans op de luchthaven. De vliegroute van Beijing naar Amsterdam gaat overigens niet over Oekraïne. Een omweg vanwege de spanningen aldaar zal dus niet nodig zijn.

Orange Pride; de details

Om de lucht een beetje meer oranje te laten kleuren bespaarde KLM kosten noch moeite. Door het aanbrengen van meerdere dunnere lagen is minder verf nodig. Desondanks was er in Hangar 14, ook wel de ‘Spuitbaai’ genoemd, maar liefst 335 liter verf nodig om de neus van het vliegtuig haar kenmerkende oranje kleur te geven. In totaal zijn 35 mensen vier dagen lang druk bezig geweest met het aanbrengen van de unieke livery. Daarbij gebruikten zij tweeduizend vellen schuurpapier, duizend meter afdekplastic en honderd stofdoeken.