Stormachtig Schiphol | Video’s

Nog nooit eerder kregen verzekeraars zo veel meldingen van stormschade. Ook op Schiphol zorgt het voor moeilijkheden. Sinds vrijdag werden honderden vluchten geannuleerd.

Storm na storm

Eerst was er Dudley, toen kwam Eunice en sinds gisteren kennen we Franklin. Geen Engelstalige mensennamen in dit geval maar stormen waar we deze afgelopen dagen mee te kampen hebben in Nederland. Eunice was dan wel de heftigste storm, toch is er door Franklin serieuze schade gemeld. Ook de luchtvaart breekt het op. Op de Amsterdamse luchthaven Schiphol zijn deze morgen zeker 240 vluchten gecanceld vanwege Franklin. Hoewel Schiphol banen in diverse windrichtingen kent zorgt de ongunstige windrichting toch voor ernstige hinder. Voor de bekendmaking van de annulering stonden er voor vandaag in totaal 850 vluchten gepland van en naar Amsterdam.

Vrijdag werden er vanwege Eunice reeds honderden vluchten geannuleerd. Anders dan nu was vooral de kracht van de wind toen het probleem. Zeer harde windstoten maakte het landen toen lastig. De richting was gunstiger. Ook eergisteren en gisteren werden vele vluchten gecanceld vanwege het weer. De vluchten die wel uitgevoerd zijn, zijn ondanks de uitdagende omstandigheden niet tegen noemenswaardige problemen aangelopen. Vandaag heeft het KNMI nog code geel aangekondigd voor het gehele land. Specifiek in de kustprovincies betekent dit nog wel windstoten rond de honderd kilometer per uur.