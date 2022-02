Defensie verkoopt overtollige F-16’s aan Amerika

Met de komst van de F-35 wordt de Nederlandse F-16-vloot steeds verder verkleind. Een aantal van de uit dienst genomen F-16’s wordt gebruikt als onderdelenbron voor de nog vliegende toestellen. Buitenlandse kopers hebben ook interesse in de afgedankte Nederlandse F-16’s, zo schrijft het defensiemagazine Materieelgezien.

Vorig jaar maakte Defensie bekend dat er twaalf Nederlandse F-16’s zijn verkocht aan Draken International. Dit Amerikaanse bedrijf wordt regelmatig door de Amerikaanse defensie-onderdelen ingehuurd voor de ondersteuning van oefeningen. Draken beschikt over een groot aantal gevechtsvliegtuigen, waaronder A-4 Skyhawks, L.159 ALCA’s en Mirage F1’s. Meestal fungeren deze toestellen als oefenvijand. Sinds kort beschikt Draken ook over F-16’s, afkomstig van de Noorse luchtmacht.

A-4N Skyhawk van Draken International © Leonard van den Broek

Nederland heeft de afgelopen jaren al overtollige F-16’s verkocht aan Chili en Jordanië. Voor de verkoop aan een particuliere partij moest er veel geregeld worden. Diverse afdelingen binnen Defensie en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën zijn betrokken. Ook is er instemming nodig van de Amerikaanse autoriteiten. “Het zijn onze toestellen, maar er zit veel Amerikaanse technologie in die niet in vreemde handen mag vallen. We mogen de toestellen dan ook alleen met hun toestemming verkopen.”, zo vertelt majoor b.d. Rob Hoogboom van de Directie Inkoop/Marketing en Sales (DMO) in Materieelgezien.

Nederlandse F-16’s onder de ‘sunshades’ op Tucson ANGB, Arizona © Lucien Blok

Hoogboom: “Tien van de verkochte F-16’s zijn afkomstig van het Nederlandse Opleidingsdetachement in Tucson, dat eind juli van dit jaar wordt opgeheven. De overige twee komen van het Volkelse 312 Squadron. Verder voorziet het contract op termijn in de verkoop van nog eens 28 toestellen inclusief toebehoren. Het geld dat we voor deze deals ontvangen, vloeit terug naar de Defensiebegroting.”

De toestellen worden redelijk ‘kaal’ doorverkocht. Zo worden strategische systemen, doelaanwijspod en boordkanon verwijderd. Vanwege de beoogde oefentaak gaat het de nieuwe eigenaar vooral om het toestel zelf. Draken is volgens Hoogboom zeer tevreden over de aankoop: “Nederland staat bekend om zijn degelijke onderhoud. Draken was er dan ook op gebrand zaken met ons te doen.”