Jarig Qatar Airways pakt uit

Een van de Boeing 777’s van Qatar Airways heeft een feestelijk nieuw jasje gekregen. Auberginekleurige strepen doen denken aan de jaren negentig toen de maatschappij werd opgericht.

Retro livery

Qatar Airways lanceert deze nieuwe retro-livery ten gelegenheid van de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de maatschappij. De gestreepte livery is te zien op een Boeing 777-300 van Qatar Airways met een jubileumlogo op de motoren. Vlucht QR 0041 van Hamad International Airport (HIA), Doha, naar Charles de Gaulle Airport, Parijs, was de waarop spotters het nieuwe uiterlijk konden bewonderen. Tijdens de komende twaalf maanden zal men, op meerdere routes, deze jublieumstrepen voorbij zien komen.

Akbar Al Baker, directeur van de Qatar Airways Group is trots: “We zijn erg blij ons vijfentwintigjarig bestaan te vieren door dit unieke toestel aan de vloot toe te voegen. We hopen dat dit retro-ontwerp mooie herinneringen zal opwekken bij de passagiers, specifiek bij hen die in onze vroege jaren met ons gevlogen hebben”. Ook ziet Qatar Airways uit naar het WK voetbal in het land.

Over Qatar Airways

Qatar Airways is de nationale Luchtvaartmaatschappij van Qatar. De onderneming werd in 1993 op initiatief van de koninklijke familie opgericht. Qatar Airways, met Doha als thuishaven, vliegt op meer dan 100 internationale bestemmingen met een vloot van ongeveer 150 vliegtuigen. Volgens Skytrax behoort de maatschappij tot een van de beste van de wereld.. Op 30 oktober 2013 werd de luchtvaartmaatschappij lid van de Oneworld alliantie.