KLM voorlopig weer niet welkom in Hongkong

KLM mag de komende twee weken niet naar Hongkong vliegen, zo hebben de lokale gezondheidsautoriteiten besloten.

Vorige week bleek een van de passagiers op een KLM-vlucht besmet te zijn met het coronavirus. Ook zouden twee passagiers zich niet aan de strenge verplichtingen hebben gehouden die Hongkong reizigers oplegt. KLM zegt het passagiersverbod te betreuren, maar laat weten dat vrachtvluchten wel uitgevoerd mogen worden. De geplande passagiersvluchten voor de komende twee donderdagen gaan zodoende enkel als vrachtvlucht door.

Het is niet de eerste keer dat passagiersvluchten van de maatschappij tijdelijk niet welkom zijn in Hongkong. In december 2020 kreeg KLM voor het eerst een verbod opgelegd, het tweede volgde in april 2021. Terwijl Hongkong kampt met een omikrongolf, kent de stadstaat net als het vasteland van China nog altijd zeer strenge coronaregels. Deze maken onderdeel uit van de zero covid-strategie, waarbij gepoogd wordt het aantal besmettingen tot nul terug te brengen.